El perfecto imperio de MrBeast se está resquebrajando. El youtuber se enfrenta a numerosas acusaciones contra él de cara al rodaje de su nuevo concurso de Amazon

Si nada se tuerce, en algún momento de los próximos meses debería anunciarse fecha de estreno para 'Beasts Games', el concurso más ambicioso en el mundo del streaming que llegará de la mano de Amazon y del youtuber MrBeast, con 1.000 concursantes compitiendo en todo tipo de demenciales pruebas por 5 millones de dólares.

Pero muchas cosas pueden torcerse para entonces. Tras años operando con una meticulosa imagen pública el youtuber se enfrenta al mayor escrutinio que ha tenido en su carrera. Incluyendo acusaciones por fomentar un ambiente laboral tóxico y hacer peligrar la seguridad de los concursantes de su programa, de fabricar su imagen ocultando pruebas contra él, y recientemente, de colaborar con una compañera que abusó sexualmente de sus empleados.

La cara pública de Youtube

Jimmy Donaldson, también conocido como Mr. Beast, es el creador de contenido más popular del mundo. Su canal en Youtube tiene la desorbitada cantidad de 309 millones de seguidores. Cada uno de sus vídeos es viral y producirlos vale alrededor de 2.5 millones de dólares. En marzo de 2024 su popularidad trascendió las redes, con Amazon anunciando su colaboración con él para el concurso de reality 'Beasts Games'.

Este programa seguramente no se distancie mucho de la ya de por sí disparatada escala de un vídeo normal suyo. Propuestas como construir la fábrica de chocolate de Willy Wonka o replicar 'El juego del calamar' en la vida real son un martes cualquiera en su canal. También es un aficionado a videos de temática humanitaria, como construir casas a los pobres o darle audición a personas sordas. Iniciativas que por momentos lo acercaron a la idea de "y si Tony Stark fuese un youtuber".

Pero esta imagen filantrópica se evapora en el momento en el que se piensa en su obsesión con la viralidad. Sus vídeos son algo increiblemente calculado. Los títulos son un deliberado ejercicio de SEO (Limpiamos la playa más sucia del mundo #TeamSeas). Sus miniaturas, todas montajes, muestran a Mr. Beast sonriente a cámara en cada una de las aventuras que propone, y casi parecen imágenes sacadas de esos anuncios de videojuegos falsos para el móvil.

El resultado es un contenido completamente despersonalizado y centrado en la premisa y el crecimiento en redes, un modus operandi normal pero una empresa, pero algunas de las estrategias que ha seguido para obtener esa viralidad y mantenr sus ingresos son muy cuestionables.

En enero subió un video a X que funcionaba como un anuncio pero ocultaba su condición de anuncio, lo cuál no está permitido por las normas de la plataforma, pero parece que se ignoró para su post. Investigaciones tras las acusaciones recientes indican además que podría estar manipulando el ratio de dislikes (actualmente oculto al público) de sus videos que su equipo publicita en redes.

Su concurso 'Beasts Games' para Amazon tampoco anda falto de problemas. Los primeros reportes sobre el rodaje hablan de la clara falta de experiencia de Donaldson y su equipo en una producción de este calibre, con constantes problemas de seguridad y sanitarios, entre ellas varias hospitalizaciones por heridas físicas.

Luchando por una imagen perfecta

En una serie de vídeos publicados por DogPack404, uno de sus ex-trabajadores, afirma directamente que Donaldson "es un sociópata", mientras habla sobre algunas de las situaciones más peliagudas que se han vivido en los rodajes de sus vídeos, que incluían apilar a 100 chicas en un pequeño espacio e impedirles dormir y comer, mientras además se sentían incómodas con un equipo de producción que tenía acercamientos inapropiados.

Las acusaciones de acosos y abuso sexual en contra de Ava Krys Tyson, una de sus más longevas y estrechas colaboradoras, han sido la gota que ha colmado el vaso para muchos con él. Un ex-moderador de Discord de la compañía filtró a GitHub multitud de pruebas de conversaciones subidas de tono, la mayoría con menores. Una investigación de Rolling Stone recopiló muchas de ellas y entrevistó a las víctimas, pero el contenido que originalmente se subió a GitHub está ya eliminado por "violar sus condiciones para productos y características adicionales".

De todas las acusaciones en las últimas semanas, Donaldson solo ha respondido públicamente y en una ocasión a las de Ava, condenando su comportamiento y asegurando de que no sabía nada. Muchos cuestionan cómo es posible que Donaldson ignorase los hechos con la cercanía que había entre ambos, y otros directamente lo acusan de tapar pruebas que lo relacionan con ellos.

Son días de intentar apagar un edificio en llamas para el youtuber y su equipo. En una entrevista Donaldson dijo que "la personalidad era una limitación para el crecimiento", y de centrar los vídeos en él como persona corría el riesgo de no caer bien y hacer que muchos no quieran ver su contenido. Es lo que está empezando a suceder aquí. Tras años de fabricar una imagen que trata de invisivilizarlo a toda costa, el público está empezando a centrarse en la persona detrás del producto, y descubriendo que quizás no les gusta.

