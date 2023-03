'Shazam 2' sufre uno de los peores trompazos de taquilla del Universo DC: Zachary Levi no quiere culpar a The Rock (esta vez)

A estas alturas ya no es ningún secreto que '¡Shazam! La furia de los dioses' ha sido un fracaso en taquilla como hacía tiempo que el cine de superhéroes no sufría. Incluso considerando 'Ant-man y la Avispa: Quantumania' como un fracaso (sigue siendo la película más taquillera del año), la película de DC ha superado cualquier expectativa a la baja... y la prueba es que de la primera a la segunda semana ha sufrido una de las peores caídas de la historia del DCU.

En el pozo superheroico

Normalmente, se puede esperar que las películas de superhéroes caigan alrededor del 60% en taquilla después de su primera semana en Estados Unidos: el hype se pasa, el público cautivo ya ha ido y quedan aquellos que prefieren verlas sin las salas repletas de fans. Algunas caídas han sido absolutamente desastrosas: 'Quantumania', por ejemplo, perdió el 69,9% de lo recaudado la semana anterior, 'X-men: Fénix oscura' el 71,5% y 'Batman V Superman' el 69,1%.

'¡Shazam! La furia de los dioses' no ha sido un caso tan grave en porcentaje, pero sí en dinero. La caída ha sido de un 68%, que se ve un poco mitigada porque mundialmente ha superado los 100 millones de dólares y se coloca, de momento, como la sexta película más taquillera del año, pero a todas luces DC y Warner esperaban mucho más.

Zachary Levi, la estrella de la película, que ha aparecido en titulares esta semana tras quejarse de la actitud de Dwayne Johnson, ha aparecido en cámara para negar que culpe al actor de la taquilla de su secuela: "La gente me decía 'Oh, ¿qué estás haciendo? Estás intentando culpar a este tío porque tu película no está yendo bien'. Escuchad, yo no he echado la culpa a nadie. No hay una sola persona a la que haya culpado por el cómo ha ido nuestra película". No parece, de todas formas, que The Rock y Levi vayan a volver a ser amigos pronto. Y eso que tienen que tener batallitas que contar.

