Culpan al ego de Dwayne Johnson del fracaso de 'Black Adam' y 'Shazam 2', y Zachary Levi confirma los rumores: "La verdad os hará libres"

Una historia de The Wrap afirma que Dwayne Johnson podría haber saboteado el universo DC tratando de tomar el control del universo y sus decisiones también podrían ser en parte responsables del bajo rendimiento de 'Shazam! la ira de los dioses' en la taquilla. Pero las revelaciones más fuertes son que prohibió terminantemente el cameo de Shazam en 'Black Adam' de 2022, que protagonizó, así como que la liga de la justicia apareciera en la secuela de Zachary Levi.

Caprichos indolentes sin sentido

Pero la historia viene de lejos y tiene mucho que ver con el ego desmedido de Johnson. Ya en 2022, el actor se negó a reconocer públicamente que 'Black Adam' no fue el mega éxito que Warner Bros. y DC esperaban, tras haber tuiteado que estaba "construyendo su nueva franquicia paso a paso", celebrando que su película ganaría entre 52 y 72 millones de dólares. Para alcanzar ese rendimiento primero habría tenido que alcanzar los 425 millones solo para no perder, y terminó ganando 391 a nivel mundial.

Waited to confirm with financiers before I shared this excellent #BlackAdam news - our film will PROFIT between $52M-$72M.

Fact.

At almost $400M worldwide we are building our new franchise step by step (first Captain America did $370M) for the DC future.https://t.co/GBIgsbtnkq — Dwayne Johnson (@TheRock) December 7, 2022

Johnson es una superestrella de Hollywood casi infalible en sus negocios y parece que el fracaso no entra en sus planes, pero su paso por DC es una crónica de malas decisiones que además de llevar a cancelar 'Black Adam 2', afectó a 'Shazam 2' enormemente. James Gunn tendrá una nueva visión del Universo DC en 2025, pero mientras tanto, Warner Bros. y DC tienen que lidiar con los vestigios restantes del Snyderverso y los números de taquilla de las últimas son tan decepcionantes que parecen confirmar el cierre de una era.

La secuela protagonizada por Zachary Levi se vio afectada por las presiones para reorganizar el universo de DC en torno a Black Adam, que buscaba cambiar "la jerarquía de poder en el Universo DC". The Rock comenzó a desempeñar el papel de ejecutivo de estudio, pasando por encima del entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, para asegurar un cameo del Superman de Henry Cavill, quiso establecer una batalla entre los dos personajes, dejando los planes iniciales en un plano terciario.

El marketing de 'Shazam: la furia de los dioses' podría haber sido muy diferente

Este intento fallido de meter al Hombre de Acero en DC de nuevo, que incluso podría haber afectado a 'The Witcher' cuando se confirmó que no iba a ser así, se produjo a expensas de una escena postcréditos planificada en la que el Shazam de Zachary Levi era reclutado para la Sociedad de la Justicia de América, lo que habría creado otra emoción distinta frente a 'Shazam: la furia de los dioses'. El artículo tiene declaraciones de un "ejecutivo de alto rango de Hollywood" citado diciendo:

"Dwayne trata de venderse como más grande que la película. Es una de las pocas personas que siempre piensa que es la persona más importante. El quid de todo se reduce a un deseo declarado por parte de Johnson de construir su propia marca incluso a expensas de socavar sus propias películas y otras franquicias relacionadas con ellas. Cuando decidió que iba a ser el centro del Universo DC requirió un enfrentamiento con Superman"

Johnson también vetó el uso de actores de 'Black Adam' en la escena postcréditos que tendría a Shazam encontrándose cara a cara con Black Adam, que ahora tiene a los actores de 'Peacemaker' Jennifer Holland y Steve Agee. Segun un "informante de Hollywood" a The Wrap,

"al alienar la propiedad establecida de la que nació su personaje y negarse a integrarse con otros personajes establecidos, [Johnson] paralizó sistemáticamente dos franquicias y perjudicó a DC en el proceso".

Un problema más personal de lo que parece

Tras la publicación de este reportaje, Zachary Levi hizo una publicación en instagram que confirma todo los puntos claves del texto, inmolándose de alguna manera dentro del universo DC pasado o futuro, pero descubriendo que fue prohibido expresamente en su aparición en Black Adam, algo que viene de lejos y que tiene varias explicaciones.

Zachary Levy confirma la historia de que @TheRock actúo como diva cuando fue #BlackAdam. Al parecer al actor se le olvido quien es su némesis en los cómics, lmao. pic.twitter.com/2VnRbibU9B — DC Unlimited (@DCEUMX) March 21, 2023

Dwayne Johnson tenía problemas con Zachary Levi desde la primera 'Shazam!'. Warner Bros. Discovery siempre quiso ligar a los dos personajes, pues Black Adam está muy relacionado con Shazam, pero The Rock alegaba que su personaje "no encajaría" en la temática infantil de Shazam!, pero en realidad, gente de la compañía afirmaba que De hecho, insiders mencionaron que el actor tenía problemas directamente con Levi, puesto que no lo consideraba "alguien relevante".

Black Adam is stated to be reason why 7 deadly sins were released in Shazam but it was never brought up at all in the Black Adam movie pic.twitter.com/Pu3wd9F3sg — Impulse (@Impulse785) March 21, 2023

Además Johnson no quería que Black Adam fuera un villano, y que el Shazam de Zachary Levi fuera el héroe, a pesar de que esto ya se planteaba en la primera Shazam, donde había referencias al papel de Black Adam como una fuerza maligna. el mago le dice a Billy que eligieron un campeón que lo traicionó, el cual liberó originalmente a los 7 Pecados Capitales. De hecho, al final de la historia, la Familia Marvel se da cuenta que sobra un asiento en la Roca de la Eternidad, el cual correspondería a Black Adam. Sin embargo, Dwayne Johnson pasó por alto todo esto y alteró la historia de origen de Black Adam, para que no se ligara con la película de Zachary Levi. La receta del desastre.