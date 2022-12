"Mi hora de llevar la capa ha pasado": Henry Cavill no volverá a ser Superman

Han sido diez años de idas y venidas desde 'El hombre de acero' hasta hoy, pero, a pesar de su aparición en 'Black Adam', Henry Cavill no volverá a ser Superman. Lo ha anunciado hoy en un texto en Instagram que después ha sido matizado por James Gunn en Twitter comentando que en el futuro sí quieren volver a colaborar con él. Parece que tras el hachazo a 'Wonder Woman 3', la creación del nuevo Universo DC pasa por quitarse de en medio al antiguo, el conocido como "Snyderverso".

La muerte de Superman

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes. Después de todo, no volveré como Superman". Así empieza un anuncio que seguro que analizaremos durante semanas y veremos todas las aristas, posibilidades y caminos perdidos. De momento lo que está claro es que DC ha pasado de tener un camino en el que cada cual podía hacer su ley (como es el caso de The Rock) a un liderazgo firme, aunque eso signifique tomar decisiones que no nos gustan.

Después de que el estudio me dijera que anunciase mi retorno en octubre, antes de que les contrataran, estas noticias no son las más fáciles, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los que están involucrados la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas.

Recordemos que Henry Cavill dejó su papel en 'The Witcher', aunque no se dieron razones específicas, por, aparentemente, la posibilidad de ser Superman de nuevo, aunque cada vez parece más claro que fue un simple capricho de The Rock y de un estudio que preparaba un giro de 180 grados del que no le avisó. Por su parte, James Gunn ha confirmado en un tuit que, aunque cuentan con él para el futuro, actualmente están preparando una versión más joven del personaje (que no contará el origen de nuevo) y, por tanto, no puede ser interpretado por Cavill. Por lo que sabemos, Gunn está guionizando la película pero no tiene todavía un director claro.

Este movimiento ha causado desconfianza entre los fans, que esperaban poder ver al triplete de Snyder de nuevo en acción, pero cada vez parece más claro que Ben Affleck (aunque hay rumores que dicen lo contrario en su caso), Gal Gadot y Henry Cavill ya forman parte del legado de DC, y no parece muy probable que Ezra Miller sobreviva a este bombazo. Además, Gunn confirmó que Robert Pattinson no entraría a formar parte del universo principal, así que todo lo que venga después de 'Aquaman y el reino perdido' será empezar desde cero.

Para todos los que han estado a mi lado durante estos años... podemos llorar un poco, pero debemos recordar... Que Superman sigue entre nosotros. ¡Todo lo que representa aún existe, y los ejemplos que establece aún están ahí! Mi hora de llevar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa jamás lo hará. Ha sido un viaje divertido con vosotros, en las subidas y las bajadas.

No sabremos hasta dentro de muchos años si la decisión de empezar de cero ha sido la mejor para Gunn y Safran, que están siendo muy abiertos en la manera que quieren crear su propio universo pero por el camino están enfadando a los fans, tanto del universo DC como de 'The Witcher', que han visto que su héroe se ha ido para nada. ¿Qué le sucederá al Hombre del Mañana? Aún quedan muchos giros en esta historia, más interesante que muchos cómics, por desvelar.