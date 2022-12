'Black Adam 2' ha sido cancelada tras el fracaso de la primera entrega: el superhéroe de Dwayne Johnson no forma parte del futuro inmediato de DC

El cambio de régimen en DC sigue provocando cambios. Primero se canceló 'Wonder Woman 3', luego se supo que Henry Cavill no iba a volver a interpretar a Superman y ahora es 'Black Adam 2' el proyecto que no seguirá adelante. Es evidente que el fracaso en taquilla de la primera entrega ha tenido mucho que ver en esta decisión.

Ha sido el mismísimo Dwayne Johnson quien ha confirmado que el personaje de Black Adam no forma parte del futuro inmediato de DC, ya que no está incluido en "el primer episodio" del universo que está organizando DC. Eso sí, el actor ha aclarado que van a seguir explorando "las formas más valiosas" en las que el superhéroe podría aparecer en el futuro de este universo.

Teniendo en cuenta que a Johnson le costó 15 años que se materializase la primera entrega, no dudo que él sigue con la idea de que Black Adam reaparezca en el futuro. Cuestión aparte es que James Gunn y Peter Safran acaben encontrando un hueco al superhéroe que estaba llamado a cambiar la jerarquía de DC...

No nos olvidemos tampoco de que parece ser que hay ejecutivos de Warner que han acusado a Johnson de filtrar información falsa sobre la rentabilidad de la primera entrega para que pareciera un éxito. Cuesta imaginar que quieran volver a colaborar con el actor en un futuro cercano de ser eso cierto...

Eso sí, lo primero será terminar de poner orden en el caos que se ha montado últimamente en DC. Luego ya habrá tiempo de valorar si recuperar a Johnson aunque sea en una aparición secundaria. Eso sí es más probable, pues hasta Gunn ha destacado que está deseando colaborar pronto con Seven Bucks, la productora de Johnson.

