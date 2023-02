"Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia como Superman". James Gunn niega que despidiesen a Henry Cavill

No cabe duda de que la llegada de James Gunn y Peter Safran a la rebautizada como DC Studios ha puesto patas arriba al fandom de la Distinguida Competencia. Sus primeros pasos en la compañía dejaron entrever su voluntad rupturista con el proyecto vigente —si es que había uno—, pero la confirmación definitiva de sus planes hace tan sólo un par de días ha confirmado lo que era evidente: una nueva era está a punto de comenzar.

Entre las decisiones tomadas por el dúo que más revuelo han causado entre los aficionados se encuentra la de prescindir de Henry Cavill como el intérprete encargado de dar vida a Superman en la gran pantalla. Un mazazo especialmente duro para muchos tras haber visto alimentada su esperanza a través de su aparición en la escena poscréditos de 'Black Adam'.

Kryptonita contractual

La salida de Cavill del DC Universe desató todo tipo de rumores y habladurías que llegaron a hablar de despidos y finalizaciones súbitas de contratos, pero durante una charla con el medio Deadline, el propio Gunn ha explicado la realidad tras la controversia: el actor, para empezar, no llegó a estar contratado de nuevo.

"No despedimos a Henry. Henry nunca estuvo contratado. Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia. Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas. Pero, para mi, todo gira en torno a quién quiero fichar como Superman y a quién quieren fichar los directores".

Además, Gunn, no ha dudado en elogiar a Henry Cavill, matizando que si no siguen contando con él es porque su perfil no se adapta al nuevo Hombre de acero que tienen en mente.

"Para mí, para esta historia, no es Henry. Me gusta Henry. Es un gran tío. Creo que mucha gente le ha hecho perder mucho el tiempo, incluyendo al antiguo régimen de la compañía. Pero este Superman no es Henry por varios motivos".

No cabe duda de que estamos viviendo tiempos apasionantes para los fans de DC. La cantidad de proyectos en marcha sobre la mesa llega a dar vértigo, y las especulaciones sobre quienes se pondrán en la piel de los héroes y villanos del futuro abre una conversación realmente amena. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero la cosa no podría pintar mejor.