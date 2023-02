DC Universe vs DC Elseworlds: ponemos orden al "multiverso" de James Gunn y Peter Safran para los superhéroes de Warner

Tras semanas de especulaciones y un par de meses desde que Warner Bros pusiese al frente a James Gunn y Peter Safran en las franquicias superheroicas más importantes, ya tenemos el PLAN (así en mayúsculas) para los próximos años en las adaptaciones de DC. Algo que ya olíamos desde hace tiempo, pero no nos esperábamos, o por lo menos no de manera oficial, es que tendríamos una suerte de multiverso oficial en marcha.

Y es que el futuro de DC en el cine y la televisión pasa por dos opciones: ser parte del DC Universe o estrenarse bajo el nuevo sello DC Elseworlds, ambos tomados, de hecho, de los cómics. La primera opción, sería, por así llamarlo, lo canónico mientras que la segunda nos ofrecería un vistazo a versiones alternativas de Batman, Superman y demás héroes de la compañía.

A diferencia de como hasta ahora (que teníamos las películas por un lado, el arrowverso por otro, el ¿titansverso?, y así sucesivamente) tanto series (con HBO Max como principal socio) como películas transcurrirían en el mismo Universo DC. Algo similar a lo que Marvel lleva haciendo desde hace un par de años con su asociación con Disney+.

No lo llames Gunnverso

Una propuesta de universo único que fue lo que movió a James Gunn a aceptar el puesto de jefe de DC Studios con la posibilidad de contar todo tipo de historias y personajes dentro de un mismo universo:

«Tengo una conexión increíblemente profunda con estos personajes, con estas historias y con querer crear ese tipo de magia no solo en el niño que fui, pero en la conexión que tenía con mi padre y después con mis amigos. Querer crear un mundo unificado en DC donde contar historias.»

Además, Gunn quiere aclarar que al igual que con 'Pacificador', no quiere que se infravalore el lado televisivo: «No queremos que las series parezcan como si fuesen hijastros o menos que eso. Es solo otra manera de contar una historia», diría el ejecutivo.

De esta manera, el plan con DC Universe, cuya primera fase se llama "Chapter One: Gods and Monsters" es materializar este mundo común, donde un personaje pueda saltar de una serie a una película y viceversa siendo interpretado por el mismo actor y, también, donde puedan darse historias de toda clase. Ya se intuye, por ejemplo, que habrá diferencia entre 'Swamp Thing' y 'The Flash' o 'Lanterns'.

«No es el Gunnverso, no. Va a ser todos estos sentimientos diferentes de todas estas historias distintas. Es lo que lo hace tan divertido. Las historias son completamente diferentes y cada una tiene la expresión individual de los guionistas y el director que hacen esos proyectos. No somos estúpidos. No todo director va a estar feliz porque si alguien está haciendo algo que no funciona, seremos sinceros.»

Otros mundos

Pero, ¿qué pasa con esos proyectos que no encajan en la línea principal?. Pues ahí tendremos DC Elseworlds, un sello que al igual que los cómics trazarán historias alternativas de los personajes. Ahí es donde veremos sendas secuelas de 'Joker' de Todd Phillips y 'The Batman' de Matt Reeves (e imaginamos también la serie del Pingüino).

Otro interesante live-action que veríamos en este lado alternativo sería el proyecto del Superman negro escrito por Ta-Nehisi Coates. También parece que será el hueco para seguir disfrutando de las aventuras de los siempre hilarantes 'Teen Titans Go!'. Proyectos todos que ya estaban en marcha antes de esta reestructuración de la casa.

Esto da a entender que este DC Elseworlds será la casa para ciertas excepciones, para lo que no encaje en el Universo principal deceíta. Lo que no quita que no tengamos nuevas entradas en un futuro, pero no será fácil según explica Peter Safran: «El listón va a ser muy alto para que un proyecto esté fuera del DCU, los proyectos Elseworlds. Pero de vez en cuando habrá algo que lo consiga.»

Lo que no está del todo claro es qué pasa con series en marcha que no encajan del todo en el DC Universe (como 'Gotham Knights') o que se han parado de forma aparentemente definitiva como la estupenda 'Joven Liga de la Justicia' (Young Justice), ¿caerían en esta clasificación?

En definitiva, el plan de Warner con DC parece haber tomado nota de Marvel Studios para hacer, de verdad de la buena, algo cohesivo y perdurable. Eso sí, parece que la intención es ofrecer algo más de variedad y que no todo tenga que estar necesariamente conectados en una historia más larga y compleja. Habrá que ver cómo se ejecuta finalmente, pero de momento tienen mi atención.