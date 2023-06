"Si vienes, te doy lo que quieras". David Broncano promete exprimir una piña en la boca de Madonna en la llamada más loca de 'La resistencia'

Madonna ha protagonizado no uno, sino dos momentos ya míticos en la historia de la televisión española. El primero, la inenarrable entrevista de Martes y Trece que empezó con Millán Salcedo llamándola "Madonna, Madoncilla, Madonzota" y acabó con el humorista, con unas bragas gigantes en la cabeza, culebreando y haciendo sonidos de perro.

El segundo, fue ayer, en el único programa en el que hoy por hoy podría pasar algo así con un famoso: 'La resistencia'.

Like a virgin

Desde 2018, David Broncano y su equipo han hecho entrevistas a algunas de las estrellas más rutilantes del panorama español e internacional sin que el presentador tenga la más mínima idea, normalmente, de quién es la persona que se sienta delante. De hecho, si vas a ver el programa como público, antes de empezar te advierten de que puede pasar cualquier cosa porque la improvisación es la clave.

Los invitados suelen sentirse o bien atacados o bien relajados. Fue el caso de Tokischa, la rapera de 27 años, que estaba tan a gusto que no le importó coger una llamada que le estaba entrando en ese momento: la de la mismísima Madonna, con la que compartió la canción 'Hung up' el año pasado. La cantante hizo una pequeña versión de 'La isla bonita' antes de hablar con Broncano, que chapurreó inglés con ella.

El presentador, que justo acababa de hacer un zumo de papaya para Tokischa, acabó prometiéndole a Madonna un zumo de piña exprimido con sus propias manos, del árbol a su boca, si venía al late. Sorprendentemente, la famosa parecía conocer 'La Resistencia': "He oído hablar del programa, nunca me has invitado a estar en él, pero bueno".

"Si vienes al programa te pago el avión, la habitación de hotel, te hago un masaje en la cabeza. Si vienes, te doy lo que quieras", pidió Broncano con cara de no creerse lo que estaba pasando.

"Perfecto, eso es lo que quiero escuchar de un hombre", culminó Madonna ante la estupefacción de Grison y Ricardo Castella, que por más cosas que hayan vivido en ese plató nunca se habían visto en un momento así. Madonna respondiendo a la pregunta de las relaciones sexuales en el último mes. Eso tiene que pasar.

