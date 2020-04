"Deseo que haya temporada 5 de 'La casa de papel' porque la 4 deja todo con un final muy heavy". Jaime Lorente

En Espinof ya tuvimos la ocasión de charlar con Álvaro Morte con motivo del estreno de la cuarta temporada de 'La casa de papel', pero es que no fue el único actor de la serie al que pudimos entrevistar por el lanzamiento de los nuevos episodios de uno de los mayores bombazos de Netflix.

Hoy os traemos el resultado de nuestra conversación con Jaime Lorente, Esther Acebo y Belén Cuesta, quienes nos hablan sobre lo que nos espera por delante en esta cuarta temporada, qué saben sobre el futuro de la serie o qué están haciendo para entretenerse durante el encierro por el coronavirus entre otros temas.

El personaje de Belén Cuesta

Belén, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo fue tu fichaje para la serie?

Belén Cuesta: Mi llegada a la serie fue por una llamada de Eva Leira, Yolanda Serrano y Álex Pina. Queríamos volver a trabajar juntos y Álex me lo propuso. Habíamos trabajado ya en ‘Vis a Vis’ pero fue muy poco, me mataron rapidísimo, y yo estaba deseando volver a coincidir con ellos.

¿Cómo fue tu reacción al descubrir quién era tu personaje?

Belén Cuesta: Fue buena, la verdad, porque dentro de todo lo que se puede generar o no, yo creo que se habló bien claro y entendí bien lo que se quería contar. Además desde Vancouver han trabajado mucho con actrices trans en otros proyectos y me parecía que siempre que se contara desde el respeto, se fuera justo y se cuidara, me parecía muy positivo dar esa visibilidad.

Problemas para la banda

¿Cómo va a evolucionar la relación entre Denver y Estocolmo en la cuarta temporada?

Esther Acebo: Con grandes dificultades. La situación se va a poner bastante tensa y eso va a afectar a las relaciones que hay dentro. Una de las afectadas es, obviamente, la de Denver y Estocolmo. Creo que el miedo o las inseguridades están haciendo sacar a Denver esta parte tan explosiva que a Estocolmo le genera un poco de miedo y rechazo. Eso va a generar tensiones entre ellos.

Al final de la tercera temporada se producía el regreso de Arturo y vuestros personajes están muy asociados a él, ¿qué va a provocar su entrada al Banco de España?

Jaime Lorente: Por mi parte muy mal. Es un personaje muy enquinado con Denver, desata una serie de situaciones que llevan a Denver a comportarse de una forma muy violenta y creo que ahora va a ser el personaje con el que pague la situación en la que se encuentra para canalizar toda esta violencia y mala leche que tiene.

Esther Acebo: Tengo que decir en defensa de Denver que Arturito llega para tocar lo más sensible y para meter el dedo en la llaga y hurgar. Es verdad que muchas veces es como la catapulta que hace que Denver explote, lo cual genera que Estocolmo se moleste e incomode. Es horrible pero al final Arturito tiene mucho poder.

¿Y la banda cómo va a reaccionar después del ataque sufrido por Nairobi?

Jaime Lorente: Yo creo que supone un hito en el estado emocional de los personajes. Al final hay una especie de inconsciencia pero de repente pasa algo que es verdad y entonces nos ponen la realidad a todos enfrente de la cara. Empezamos a tener miedo, a entrar en una tensión desbordada, a estar muy crispados y a desconfiar unos de otros. Va a suponer sobre todo que haya un enfrentamiento interno de la leche.

El futuro y el fenómeno de 'La casa de papel'

¿Sabéis ya si va a haber quinta temporada? ¿Estaréis en ella de hacerse?

Jaime Lorente: Yo deseo que sí porque además la cuarta deja todo con un final muy heavy. A mí me encantaría y espero que sí, que no me maten.

Esther Acebo: Si algo hemos aprendido con ‘La casa de papel’ es que nunca se sabe. Ojalá la haya y formemos parte de ella, pero ahora a ver qué tal va la cuarta.

¿Recordáis cómo fue el momento en el que tuvisteis claro que ‘La casa de papel’ se había convertido en un fenómeno mundial?

Jaime Lorente: Yo creo que fue hace dos navidades, en esa Nochebuena. Empecé a ver cómo petaban las redes sociales y fue ya el principio del cambio.

Esther Acebo: Yo no tengo como un día marcado, porque ha habido muchos pequeños momentos o situaciones de decir “Oh Dios Mío”, pero fue un viaje a Portugal en el que de repente iban saliendo noticias de por dónde yo iba y pensando qué más le daba a la gente. Que además estaba en pueblos perdidos con mis perros por un río y de repente aparecían fotos.

En tu caso, Belén, eres ya muy conocida en España, pero ¿te han dado algún consejo tus compañeros sobre lo que te espera fuera de nuestro país tras participar en la serie?

Belén Cuesta: La verdad es que no. Cuando he estado rodando hay algo que me parece como irreal. A lo mejor no me ha tocado todavía. Lo que sí he visto es que son muy inteligentes y lo llevan todo muy bien.

Belén tú ya habías trabajado en otra serie de Netflix, ¿qué cambio has notado de ‘Paquita Salas’ a ‘La casa de papel’?

Belén Cuesta: No tienen absolutamente nada que ver. Los primeros días que fui a rodar ‘La casa de papel’ aluciné, porque es una producción tan cuidada. Ya en ‘Vis a Vis’ se notaba que era un equipo muy entusiasta y en algo así de acción se necesita mucho tiempo. El trabajo es inmenso, no tiene nada que ver con ‘Paquita Salas’ que es una cosa más de poder improvisar, de texto. ‘La casa de papel’ es acción pura y dura, y eso requiere un grupo de especialistas… Son mundos totalmente diferentes.

¿En qué otras series os gustaría participar de tener la oportunidad?

Jaime Lorente: Iba a decir ‘Élite’ pero no tiene sentido

Un hermano gemelo perdido, ¿no?

Jaime Lorente: Sí, por ahí. Pues en ‘Peaky Blinders’

Esther Acebo: Yo en ‘Vikingos’.

Belén Cuesta: Yo muchísimas. Me acabo de ver ‘Esta mierda me supera’ y me ha encantado.

Otros trabajos de los actores

Jaime, ya que mencionabas Élite, ¿qué tiene Denver que no tenga Nano para decidirte por seguir en ‘La casa de papel’ en lugar de en ‘Élite’?

Jaime Lorente: Yo sentía que artísticamente tenía más desarrollo. Al final el personaje de Nano acompañaba a una serie de tramas y que tenía su hueco, pero como en la estratosfera de todo ese círculo dentro del instituto. Y Denver era un personaje mucho más proactivo y me lo pasaba mejor.

En breve te veremos también en ‘El Cid’, ¿qué nos puedes adelantar del proyecto y cómo fue el reencuentro con Álvaro Rico?

Jaime Lorente: Yo a Álvaro le quiero muchísimo y encontrarme con él en este proyecto ha sido un regalo porque le he podido conocer un poco más. La serie muy bien, nos hemos quedado casi terminando el rodaje por el coronavirus, falta un poco, y la verdad es que yo me lo estoy pasando pipa. Entre las luchas y montar a caballo estoy hecho un guerrero total.

Belén, ahora que ya ha pasado un poco de tiempo para digerirlo, ¿cómo recuerdas la victoria en los Goya por ‘La trinchera infinita’?

Belén Cuesta: Como una de las noches más emocionantes y emotivas de mi vida, porque además estaba en mi casa, en Málaga, con mi familia y mis amigos de toda la vida. Fue una noche maravillosa y al día siguiente también muy bonito.

La diversión en tiempos de coronavirus

¿Qué estáis haciendo para entreteneros durante la cuarentena?

Esther Acebo: Yo tengo que decir que me he ventilado ‘Élite’ en un día y medio. Luego es verdad que el confinamiento con la cantidad de plataformas que tenemos a nuestro alrededor, las redes sociales… Yo recomendaría a la gente que aprendiese a hacer cosas que jamás en su vida se hubiese planteado hacer, que luego vamos todos tan deprisa que no nos da la vida.

Jaime Lorente: Yo llega un momento que me saturo de todo, así que estoy intentando hacer deporte, cocinando mucho. Leyendo, haciendo pequeñas aportaciones por Instagram de poesía, y tocando mucho la guitarra.

Belén Cuesta: Yo creo que es en esta segunda semana cuando estoy empezando a ver cosas y a leer más. En la primera yo creo que nos habrá pasado a todos que hay un cierto shock, de pensar que vas a estar en casa tanto tiempo. Creo que todos hemos estado en casa ordenando, cocinando y haciendo muchísimas llamadas con tu gente. Lo llevo bien, la verdad, estamos siendo responsables saliendo lo imprescindible y menos. Lo que pasa es que creo que también estoy más sensible de la cuenta. Poner las noticias es horroroso.