"La temporada 4 de 'La casa de papel' baja al Profesor a los infiernos". Álvaro Morte

Este viernes 3 de abril llega a Netflix la temporada 4 de 'La casa de papel'. En Espinof ya hemos compartido nuestra opinión sobre sus cinco primeros episodios, pero es que además tuvimos la ocasión de charlar con Álvaro Morte, el actor que da vida al Profesor en la serie de Netflix.

En nuestra conversación en exclusiva con él tratamos temas tan diferentes como qué podemos esperar de su personaje en estos nuevos episodios, el futuro de la serie, cómo está llevando él la cuarentena por el coronavirus o en qué otra producción de Netflix le encantaría participar.

El Profesor en la temporada 4

ESPINOF: ¿Cómo va a reaccionar El Profesor tras lo sucedido con Lisboa y cómo va a afectar eso a la dinámica de su relación con Alicia?

Álvaro Morte: En esta temporada se trataba de bajar al Profesor a los infiernos y la jugada de Alicia de hacerle creer que Lisboa ha muerto le desestabiliza completamente. Creo que una persona que lo tiene todo tan controlado, que desde el primer momento de la primera temporada dice “No quiero que haya daños, que nadie salga herido, que nadie sufra”, no puede evitar enamorarse de esa persona y todo desemboque en su muerte imagínate la desestabilización que genera en el personaje. Creo que es también necesario para llevarle a ese punto que nos interesaba y ver si era capaz de resurgir de ahí o no.

ESPINOF: El Profesor ha evolucionado bastante desde el inicio de la serie, pero en esta temporada en la anterior hay flashbacks a menudo, ¿fue complicado ir cambiando el chip de en qué momento estaba el personaje?

Álvaro Morte: Hay que cambiar de chip continuamente. En ‘La casa de papel’ se juega con muchas líneas temporales. Teniendo en cuenta el punto en el que está El Profesor en esta última temporada, no solamente por la concepción del personaje, sino incluso en departamentos como vestuario, si os fijáis, en esta última temporada El Profesor también se va oscureciendo en el vestuario. Cuando hacemos los flashbacks, tiene unos colores un poco más claros, porque todavía no ha sucedido toda la tragedia que supuso la primera y la segunda temporada.

Nos parecía muy interesante que evolucionara desde esa teoría cuando genera todo el plan en el salón de su casa a lo que es la ejecución en sí, las consecuencias, los traumas posteriores y cómo los personajes van evolucionando en una u otra dirección, pero a la hora de grabarlo tienes que ir cambiando de una secuencia a otra.

ESPINOF: El Profesor interactúa mucho en esta temporada con Marsella, ¿cómo fue trabajar más tiempo con Luka Peros?

Álvaro Morte: Luka es maravilloso. Todo lo que tiene de grande lo tiene de corazón. Es un compañero fantástico que siempre está a favor, con un gran sentido del humor. Es de estas personas que estás con ellas y piensas que estás delante de una buena persona. Es un gusto trabajar con él. Tuvimos momentos muy emocionales pero también de mucha complicidad. Además es gratificante poder interactuar con los personajes que entran nuevos, porque te da mucho juego. Me hubiese gustado interactuar mucho más con Bogotá. Con Palermo sí he tenido más capacidad de hacer algunas secuencias muy importantes. Es un aporte de aire fresco.

El fenómeno y el futuro de la serie

ESPINOF: ‘La casa de papel’ hace tiempo que es un fenómeno mundial, ¿recuerdas cuál fue el momento en el que te diste cuenta que se había salido de madre?

Álvaro Morte: No recuerdo exactamente el momento en sí, pero entre los componentes de la serie tenemos un grupo y recuerdo el momento en el que empezó a bullir todo el fenómeno. Echaba humo y decíamos mirad lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Arabia Saudí. De repente había gente flipando con la serie, estábamos todos que nos volaba la cabeza y además en un periodo de tiempo muy corto. No recuerdo un día en concreto, pero sí una etapa en la que fue algo desorbitada y todos estábamos flipando.

ESPINOF: ¿Sabes algo de una posible temporada 5? ¿Estará El Profesor en ella si se hace?

Álvaro Morte: Yo no sé si va a haber quinta temporada, pero si la hubiera, me encantaría. El Profesor es un personaje que me tiene absolutamente enamorado, que me siento honrado de poder ejecutar. Ojalá hubiese una quinta, una sexta y una quinceava, porque yo estaría feliz de seguir interpretando al Profesor si tanto Vancouver como los seguidores piensan que yo pueda seguir mereciendo estar ahí. Es un personaje que me ha dado muchísimas cosas y al que estoy completamente agradecido.

La carrera de Morte

ESPINOF: Donde sí te vamos a ver seguro es en ‘The Head’ y ‘The Wheel of Time’, ¿qué nos puedes adelantar de tus personajes?

Álvaro Morte: Son personaje que no tienen nada que ver ni con El Profesor, ni con Óscar (el personaje que Morte interpretó en ‘El embarcadero’). Ahora yo con los proyectos que tengo encima de la mesa intento escapar un poco de otras cosas que haya hecho antes porque es una de las partes que más disfruto, el no meterte siempre en la misma tesitura de personaje.

Sí os puedo adelantar que son muy distintos. Para mí cada proyecto requiere un acercamiento distinto desde la creación de personaje y el estilo de interpretación. Tanto con Ramón, que es el personaje de ‘The Head’, como con Logain, el de ‘The Wheel of Time’ cambian completamente. El personaje de Logain está concebido casi desde lo teatral por la situación personal en la que él se encuentra. Hay casi siempre como un halo de mentira, está rozando lo teatral. Me parece algo muy interesante y muy distinta.

ESPINOF: Una cosa que me llama la atención es que hiciste ‘El embarcadero’ para Movistar, ‘La casa de papel’ para Netflix, en ‘The Head’ anda metida HBO y Amazon en ‘The Wheel of Time’, ¿notaste alguna diferencia a la hora de abordar las series?

Álvaro Morte: No realmente, imagino que cada plataforma tiene sus formas de trabajar, pero cuando tú estás trabajando lo haces básicamente con el equipo técnico y con el elenco. Netflix está en ‘La casa de papel’, pero con quien tú tienes contacto todos los días es con la producción de Vancouver. Yo no diría que hay una gran diferencia, simplemente tienes diferentes equipos con los que trabajar.

Yo simplemente cuando llego a cualquier proyecto intento poner la mejor energía, intento ser empático con toda la gente, respetar a todos los departamentos y ayudar en lo que se puede. Una vez estoy trabajando intento focalizarme en el trabajo con los compañeros, la creación del personaje y a nivel artístico. Dentro de esa tesitura no noto diferencias.

ESPINOF: Ya salió al final de la anterior temporada y aquí vuelve a aparecer Belén Cuesta, que ya había trabajado en otra serie de Netflix, ¿en qué otra serie de la plataforma te gustaría trabajar si surgiera la oportunidad?

Álvaro Morte: Justo ayer empecé una serie que me dejó absolutamente maravillado que se llama ‘Esta mierda me supera’. Yo no soy de ver muchos capítulos seguidos pero no pude evitarlo. A mí me gusta ver un capítulo, dejarlo reposar y al día siguiente o dos días ver otro. Hacerlo así, pero ayer vi más de uno y me pareció que era maravillosa, me pareció que hacían un gran trabajo tanto en el planteamiento de la serie como interpretativo, lo que cuentan, el estilo… Ojalá, es una serie americana, pero ojalá algún día pueda tener una participación en alguna temporada de la serie.

El coronavirus y su debut como director

ESPINOF: ¿Cómo te estás entreteniendo estos días de encierro por el coronavirus?

Álvaro Morte: Antes de nada me gustaría decir que creo que es una situación muy tremenda la que estamos viviendo y que tenemos que ser todos tremendamente responsables. Hay muchísima gente que se está dejando la piel para que podamos tener una vida medianamente normal. Muchísima gente que está sufriendo mucho, que ni siquiera puede ir a despedir a sus familiares. Me gustaría mandar un mensaje a todos: Por favor, seamos responsables, quedémonos en casa, todos tenemos que arrimar el hombro porque si no, no salimos de ésta.

Desde mi situación, yo soy padre de mellizos de cinco años. He estado mucho tiempo trabajando fuera de casa y lo que estoy haciendo es disfrutar y pasar tiempo con mi familia, jugando con ellos, inventando cosas, coloreando, dejando que me pinten las uñas si hace falta, sesiones de manicura, cosas así. Luego intentando en los ratos que hay libres pues leer, escuchar música, me gustan mucho los musicales, tocas un poco, ver alguna serie como la que te comentaba antes.

Hoy lo tenemos relativamente fácil. Tenemos libros, tenemos discos, tenemos Internet, una puerta abierta al mundo. No creo que nadie llegue a aburrirse en casa, tenemos muchas cosas que hacer. Lo importante es mantenerse en casa.

ESPINOF: Cuando hablé contigo con motivo del estreno de la primera temporada de ‘El embarcadero’, te pregunté si ibas a dar el salto tras las cámaras en cine o televisión, ¿ha habido algún avance?

Álvaro Morte: Por ahora no, pero porque estoy levantando productora y creando contenido. En esta industria los tiempos no son de un día para otro, en muchos casos no son ni de un año para otro, pero estoy trabajando en ello. No puedo comentar cosas, pero sí que hay algún proyecto por ahí y sí que me gustaría dirigir algunos de esos capítulos y tengo el beneplácito de la gente con la que estoy trabajando para poder hacerlo.

Ojalá pueda llegar a conseguirlo porque me apetece mucho. Es una profesión que respeto mucho e intento aprender cada día que voy a rodar como actor, intento aprender todo lo posible. Últimamente he tenido mucha suerte de poder trabajar con directores maravillosos y estoy deseando ponerme al otro lado de la cámara.

ESPINOF: Eso es todo, muchas gracias Álvaro.

Álvaro Morte: Muchísimas gracias a ti.