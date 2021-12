"Después de los últimos años locos que hemos pasado en todo el planeta, pensé, ¿No estaría bien reírnos de todo esto?". Adam McKay ('No mires arriba')

Después de poner patas arriba el mundo financiero y el político con esas dos sátiras de primera categoría tituladas 'La gran apuesta' y 'El vicio del poder', Adam McKay ha vuelto a la carga con una nueva dosis de mala leche y sorna cinematográfica apuntada en esta ocasión hacia el panorama científico con 'No mires arriba'; que llegará a nuestros cines el próximo 10 de diciembre antes de sumarse al catálogo de Netflix el día 24 del mismo mes.

Con motivo del estreno, McKay y buena parte de su espectacular reparto, compuesto por, entre otros, nombres de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry o Scott Mescudi, se han sentado para charlar en una animada rueda de prensa en la que se han tratado un buen puñado de temas interesantes y en la que se ha reivindicado fuertemente la lucha contra el cambio climático.

Una de las primeras cuestiones que se abordaron fue la complicación y los beneficios que supone tratar temáticas serias desde una perspectiva cómica. El director y guionista Adam McKay habló sobre ello de este modo.

Leonardo DiCaprio también aportó su punto de vista al respecto.

Desde hace años, Leonardo DiCaprio ha mostrado abiertamente y de forma activa su preocupación por la crisis climática. En 'No mires arriba', interpreta al doctor y profesor Randall Mindy, a través del que canalizó a los miembros de la comunidad científica a los que ha conocido a lo largo de todo este tiempo, y no ha dudado en reivindicar su importancia en los tiempos que corren.

Adoro el modo en que [Adam] representó a estos dos personajes tan diferentes. El de Jen [Lawrence] es tremendamente honesto, como una especie de Greta Thunberg, y el mío, que intenta jugar dentro del sistema. Pero también me encanta cómo fue increíblemente veraz sobre cómo estamos tan tremendamente alejados de la verdad hoy en día. Y después, por supuesto, llegó el COVID y se abrió una nueva discusión científica. Es una película muy importante en este momento en particular".

"Obviamente se les escucha. Adam creó esta película sobre la crisis climática, pero le dio un sentido de urgencia al hacerla sobre un cometa que va a impactar contra la Tierra en seis meses y sobre cómo se ha politizado la ciencia. Estoy agradecido de interpretar a un personaje que está basado únicamente en muchas de la personas de la comunidad científica que he conocido y, en particular, científicos climáticos que han estado intentando transmitir la urgencia de este problema mientras sienten que están condenados a la última página de los periódicos.

Y ya que hablamos del funesto COVID, hay que recordar que fue un gran condicionante del proceso de producción de la película. Pero, más allá de los problemas derivados del virus, para Adam McKay ayudó a evidenciar lo que hace tan especial el enorme proceso colaborativo que hace posible una película como esta.

"Creo que lo hermoso de esta película, para mi, fue lo especial que fue la colaboración, porque estamos en mitad de una pandemia, no hay vacuna... Bueno, ahora hay una vacuna, y todo el mundo debería ponérsela, pero por aquél entonces no había vacuna y necesitábamos ponernos máscaras y alejarnos y tener zonas especiales... Pero todo el mundo lo hizo y encontró la forma de ser creativo de un modo emocionante y conmovedor. Para mí, creo que, de todo el tiempo que he estado trabajando en películas, en teatro o en televisión, esto es lo que más me gusta; y ver a todo este grupo hacerlo fue una de las experiencias más especiales que he vivido nunca".