"Si hubiéramos ido un poco más allá con 'Escenario 0', quizás no hubiera funcionado". Irene Escolar

Ha sido el acontecimiento cultural de la temporada. 'Escenario 0', la antología teatral de HBO Europa liderada por Irene Escolar y Bárbara Lennie ha revolucionado la plataforma y nuestras artes escénicas. Aprovechando que sus dos creadoras respondieron a mi llamada, comentamos las mejores jugadas de un proyecto tan arriesgado como satisfactorio.

Lo suyo es (no tan) puro teatro

Kiko Vega (KV): De alguna manera uno tiene la sensación de que casi levantáis más paredes de las que derribáis. Esto es mucho más que teatro filmado, es un concepto que trasciende, y lo hacéis fluir con una naturalidad pasmosa. ¿Cómo se os ocurre semejante movida?

Irene Escolar (IE): Este proyecto surge durante el confinamiento. Surge durante esa incertidumbre, de ese momento que estábamos atravesando. Bárbara y yo hablábamos mucho, y viendo que la función que teníamos con Pablo Remón, ‘Las ficciones’, se iba a caer hasta el punto de ni poder ensayar, se nos ocurrió la idea de por qué no rodar ‘Hermanas’, que era una cosa que teníamos en la cabeza. Por la sencillez de esa grabación, porque tal vez era el momento perfecto para hacerlo, porque normalmente estamos más ocupadas… todos esos factores fueron el germen de todo. Cuando lo hablamos y lo elaboramos se nos ocurrió que también podríamos incorporar títulos que tuvieran que ver con la dramaturgia contemporánea.

KV: ¿Cómo es el proceso de selección de las obras? ¿Os ha dolido dejar alguna fuera?

Bárbara Lennie (BL): Sí, es muy difícil que eso no ocurra. También que lo que presentes sea lo que quieren y te lo acepten todo. Teníamos otros títulos más y no pudieron hacerse, por diferentes motivos.

KV: Me alucina la naturalidad con la que me estáis contando, haber hecho esto ahora durante el confinamiento, que ha sido hace prácticamente cuatro días. O sea, en nada habéis montado todo esto. ¿Cuánto habéis tardado en tenerlo todo hecho?

BL: Unos tres meses, aproximadamente. Tres meses entre preparativos, grabación y edición de las seis piezas. Es bastante loco, sí. Así estamos, completamente del revés.

KV: Viendo el resultado, además, se aprecia una libertad plena. ¿Había alguna pirueta que haya resultado inviable?

IE: Hay funciones que se han quedado fuera y que sí que creo que podrían haber sido grandes piruetas, pero también creo que eran algo más complicadas de realizar en ese momento. Escogimos las que eran posibles de hacer en ese momento y en el tiempo que teníamos de rodaje. A parte del criterio de selección, si hubiéramos ido un poco más allá en alguno de los casos, arriesgar incluso más, quizás no hubiera funcionado tanto. Estábamos aún descubriendo nuestro propio lenguaje.

BL: Las ideas en torno a las piezas son de los directores, y creo que todos estamos satisfechos con el resultado. Casi todo lo que imaginaban lo hemos podido llevar a cabo, y mira que teníamos limitaciones por todas partes, pero todo ese imaginario se puso a funcionar de manera increíble. Dentro de nuestras posibilidades reales, claro.

KV: Imagino que no había ninguna intención, porque para eso ya está el teatro, pero no sé si existió en algún momento la posibilidad de rodar una del tirón, en directo. ‘Hermanas’, por ejemplo.

IE: Lo que pasa con ‘Hermanas’ es que al ser en un mismo espacio, y que además es un teatro, es que parece más tradicional, más teatro. Pero no creo que lo hubiéramos podido hacer así, o con público. Íbamos en bloques, y los monólogos del final se grabaron del tirón, en una toma. Cada una tenía encima una cámara. Y esto en realidad te lo permite el hecho de que hayamos representado tantas veces la obra, de tenerla tan integrada.La propuesta de Diego Postigo también era esa, manejar un monólogo desde ese tipo de grabación. Para nosotros y para los cámaras era muy estimulante y muy diferente.

KV: Es increíble el trabajo de edición, porque tampoco se parece a una grabación televisiva multicámara. Supongo que habría mucho ensayo con cámara.

IE: Tampoco es como la tele, no. No había un control de realización. Una de las cosas que descartamos fue precisamente esa, para darle algo más de cinematográfico. La montadora le daba la hondura cinematográfica que buscábamos. Diego elaboró muy claramente cómo queríamos representarlo.

BL: Con las cámaras tuvimos un día antes, de pruebas. Nosotras estuvimos diez días ensayando en el espacio con el director y el dire de foto. Necesitábamos tener también la idea de cómo sería tener al equipo en escena. En un día hicimos partes de la obra con ellos para que no fuera tan brusco.

KV: ¿Supervisabais todas las grabaciones?

IE: Sí, pero realmente por placer. He estado en tres como actriz y ya estaba dentro, por decirlo de alguna manera. Bárbara sí que ha estado pendiente de todas en conjunto, desde fuera. Eso es de lo más bonito del proyecto. Ver cómo trabajaba todo el equipo con libertad.

KV: Desde el sofá se aprecia una diferencia bestial entre dos piezas como ‘Mammón’ y ‘Hermanas’. ¿Grabarlo también es tan diferente como parece?

IE: Sí, es muy diferente. Diego es un director con todo muy elaborado y planeado, y rodar ‘Hermanas’ fue más sencillo. Una obra como ‘Mammón’ es mucho más complicado. También es cierto que Marcel y Nao no habían rodado nunca nada, y esa es una gran apuesta. Nuestra y de HBO. Sus obras ya tienen una carga audiovisual importante. Todo el archivo de Las Vegas ya estaban en la función, por ejemplo. Y las habían rodado ellos. Sí que fue muy diferente, nada que ver. Un rodaje mucho más cinematográfico, no tan fluido como el otro. Además, ‘Hermanas’ fue casi una catarsis experimental. Yo no he rodado tanto como Bárbara, pero nunca había hecho nada parecido. Y por lo que nos decía nuestro equipo de cámara, maravilloso, ellos tampoco. Pero cada pieza tiene su universo y sinergias. Cada una tiene su personalidad.

KV: ¿Habrá más ‘Escenario 0’?

BL: ¡Pregúntaselo a HBO! No, en serio, estamos todos muy contentos con el interés y el recibimiento. Aún es muy pronto para saberlo, pero si hacemos una nueva selección debe tener sentido, no es tan evidente ni tan fácil. Eso es algo que tenemos muy claro Irene y yo. Ojalá, sería muy bonito poder continuar con esta saga.

IE: La acogida nos ha sorprendido a todos. Es un proyecto arriesgado lleno de talento, pero no de un talento predecible, por decirlo de alguna manera. Es otra cosa. Por eso es importante que las plataformas apoyen estas propuestas, que se apoye a las propuestas diferentes.