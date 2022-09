"Por supuesto que volveré a trabajar con Johnny Depp en algún momento". Tim Burton

El director Tim Burton está pasando unos días en Madrid con motivo de la inauguración de la exposición 'Tim Burton, El Laberinto'. Bien comentada ha sido su visita a 'El Hormiguero' y en Espinof tuvimos la oportunidad de charlar con él junto a compañeros de otros medios sobre diferentes aspectos de su vida y carrera.

Una cosa que quiso dejar bien clara es que es incapaz de decantarse por una sola de sus películas, ya que "son todas como tus hijos, les quieres igual. Algunos son más feos y otros menos, pero les quieres igual", apuntando además que "hacer películas es casi como una terapia para mí".

Siempre perdedor

Eso sí, el director de 'Big Eyes' lamentó que vivimos en una época en la que estamos sobreinformados, lo cual quita magia al primer contacto con la película. Ese es uno de los motivos por los que "no entro en redes sociales porque me asustan, cuando lo hago no me siento bien" y se alegra de la edad que tiene:

Estoy contento de no haber nacido en esta época y de haber podido ir a ver una película sin saber todo, sin tener influencias de tantos medios y tanta información.

No obstante, también recordó que los perdedores no dominaban la conversación cultural en su momento y que "es algo que permanece contigo para siempre, aunque luego cambie y tengas éxito, esa sensación de aislamiento y soledad". De hecho, hubo un personaje que creó basándose en su propia juventud:

'Eduardo Manostijeras' es un personaje que yo cree basándome en cómo me sentía cuando era adolescente. Cuando veía películas como 'Frankenstein', me podía identificar con ese tipo de personajes.

Justo 'Eduardo Manostijeras' fue su primera colaboración con Johnny Depp, sobre quien comentó que “por supuesto que volveré a trabajar con Johnny Depp en algún momento”, pero sin entrar en más detalles. Lo que sí está claro es que con Michael Keaton quiere volver a trabajar en 'Bitelchús 2', un proyecto que lleva varios años en desarrollo, aunque con el actor recordó una curiosa anécdota durante el rodaje de 'Batman':

Michael Keaton y yo bromeábamos cuando hicimos 'Batman' sobre que en unos 40 años años iba a estar vestido como Batman inaugurando centros comerciales y animando fiestas de cumpleaños, pero no, lo está interpretando de verdad otra vez.

Sobre esa película también señaló que "al hacerla me decían que era demasiado oscura y ahora me río, porque no hay ninguna que sea lo suficientemente oscura, la mía es casi como un cuento de hadas". Lo que han cambiado los tiempos en estos años...