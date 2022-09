Tim Burton no fue sincero en 'El Hormiguero': Tom Cruise sí que estuvo a punto de protagonizar 'Eduardo Manostijeras' y este es el sorprendente motivo por el que no lo hizo

El cineasta Tim Burton pasó anoche por 'El Hormiguero' para promocionar la exposición 'Tim Burton el laberinto' que se abrirá en Madrid este próximo viernes 29 de septiembre. En su paso por el programa de Antena 3 comentó varias cosas, pero algo que llamó mi atención fue que directamente se echó a reír cuando Pablo Motos le preguntó si Tom Cruise estuvo a punto de protagonizar 'Eduardo Manostijeras', pues eso es exactamente lo que sucedió.

Burton comentó entonces que "eso no lo sabía, podría haber sido cualquiera. La verdad es que a veces me leen cosas y pienso que estoy en un universo paralelo, pero no, yo siempre tenía en mente a Johnny Depp". ¿Qué sucedió realmente cuando Burton se puso manos a la obra con 'Eduardo Manostijeras'? Pues es cierto que él quería a Depp, pero en Fox estaban convencidos de que Cruise era la opción ideal.

Por qué Tom Cruise no salió en 'Eduardo Manostijeras'

De hecho, Cruise llegó a reunirse con el equipo de la película y el acuerdo para que la protagonizase acabó supeditado a una serie de dudas que tenía sobre el personaje. Caroline Thompson, guionista de la película y que quería a John Cusack para el papel, recordaba en Dazed el curioso problema que surgió cuando Cruise empezó a hacer demasiadas preguntas:

Tom Cruise quería saber cómo Eduardo iba al baño. Estaba preguntando todas estas preguntas sobre el personaje que no pueden ser preguntadas. Parte de la delicadeza de la historia era no responder preguntas como "¿Cómo hacer para ir al baño? ¿Cómo ha vivido todos estos años sin comer? Tom Cruise no estaba dispuesto a hacer la película sin que se respondieran esas preguntas.

Además, también se ha comentado que el protagonista de 'Top Gun: Maverick' pidió hacer varios cambios al guion como hacer más masculino al protagonista y cambiar el desenlace para que se acercase más al concepto que se tiene de un final feliz, algo que tampoco fue bien recibido, pero el factor determinante fue, según Thompson, "no puedes hacer preguntas así. Si haces esas preguntas, estás jodido. Te has perdido la metáfora, no has entendido nada".

El propio propio Burton confirmó que llegó a reunirse con Cruise para hablar sobre la película en el libro 'Burton on Burton', donde comentó lo siguiente:

No era mi opción ideal, pero hablé con él. Era interesante, pero creo que fue lo mejor. Surgieron muchas preguntas.

Eso sí, Burton también debe agradecer a Winona Ryder que hiciese lo posible para que fichasen a Depp, que por aquel entonces era su novio, tal y como desveló Thompson en Insider: "Winona hizo presión por Johnny. Yo no sabía quién era, no veía la televisión y le habían eliminado de 'Platoon'".

Personalmente me alegro de que el elegido fue finalmente Depp, ya que 'Eduardo Manostijeras' es una de mis películas favoritas de Burton y me resulta imposible imaginar a otro actor en el papel principal, ¿y a vosotros?