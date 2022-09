"Nos pasamos nuestra época de estudiantes buscando el cuerpo congelado de Walt Disney": Tim Burton es el invitado más peculiar de 'El Hormiguero'

25 de agosto de 1958: Timothy Walter Burton nace en California de Jean, una empleada de una tienda de regalos, y Bill, un empleado municipal. Poco esperaban los Burton que años después, y tras una relación regular, su hijo sería uno de los directores más conocidos de la historia del cine. Ayer, durante su visita a 'El hormiguero' para presentar su exposición en Madrid, dejó caer unas cuantas perlas sobre su carrera, su infancia y su vida para burtonófilos de pro.

El chico oruga y otros dibujos que casi acaban en la basura

El niño introvertido que tenía un cementerio al final del paraíso de los suburbios en el que vivía su familia aún se siente más unido a lo sobrenatural que a su familia: "Me daban más miedo mis padres que los monstruos". Además, no ha perdido la oportunidad para recordar que, para él, la realidad es la fantasía y se sentía más identificado con el sentimiento de los monstruos.

Y hay mucho en su obra de su adolescencia problemática. Según le confesó a Pablo Motos, "Sentía que quería conectar con la gente, pero no sabía cómo y al final tenía muchísimos problemas". Pero por supuesto, hay algo más que monstruos dentro de Tim Burton. Sobre todo, porque la mitad de los que crea acaba deseando destruirlos.

Debería de tirar muchos de mis dibujos a la basura, pero no lo hago. Mi casa parece una escena del crimen, con todo tirado

El presentador de 'El hormiguero', claro, saltó a decir que él los quería. Hombre, claro. Solo faltaba. Lo que no quería nadie era encontrarse con el cuerpo congelado de Walt Disney en su época. Bueno, nadie menos Tim y sus colegas durante la época que trabajaron en su estudio (donde, por cierto, fue rechazado por ser demasiado diferente).

Había mucha gente que intentaba hacerse pasar por él. Nosotros buscábamos por los pasillos porque nos habían contado que le tenían congelado allí debajo. Y nos pasamos nuestra mayor parte de nuestra época de estudiantes buscando su cuerpo congelado y nunca lo encontramos

Entre el recuerdo de Nicolas Cage como Superman ("Al final le cogió miedo"), las críticas de su 'Batman' (“Me decían que Batman era oscuro pero después me di cuenta de que me quede corto”) y sus primeras impresiones de Johnny Depp ("Me daba miedo mirarle"), Tim Burton es una colección de anécdotas imparable. También es verdad que la mayor sorpresa fue saber que Pablo Motos también es su fan.