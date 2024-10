"The Birthday es la mejor película que he hecho". Corey Feldman nos cuenta por qué la obra de culto de Eugenio Mira ha tardado 20 años en estrenarse

Los que me conocéis sabéis que llevo veinte años defendiendo a capa y espada la ópera prima de Eugenio Mira. Si tú también te encuentras entre los fans de 'The Birthday', estás de enhorabuena.

La película protagonizada por Corey Feldman cumple dos décadas de culto y lo celebra con una restauración 4K cortesía de Drafthouse que quita el hipo. Pero para celebraciones nada mejor que recibir una llamada a las cuatro y media de la tarde de un viernes para preguntarme si puedo entrevistar a Feldman una hora después. El actor ha tenido problemas con el pasaporte, no puede llegar a Sitges (donde se ha presentado la versión restaurada), está atascado en Londres y hay que hablar de esta joya.

En ese momento, mientras colgaba la ropa en el tendal, decidí que no habría mejor manera de celebrar estos años de recomendaciones y esperanzas que hablar por zoom con el único e irreprochable Bocazas, Edgar Frog o Teddy Duchamp.

Kiko Vega: Sé que solo tengo quince minutos contigo, pero antes de comenzar, me gustaría agradecerte por ser una fuente de inspiración y felicidad para mi generación.

Corey Feldman: Gracias, muchas gracias. Lamentablemente, no podré estar allí para recibir el premio, escuchar las reacciones o pensamientos del público, y eso me pone muy triste. tenia muchas ganas de estar allí, pero, desafortunadamente, el gobierno español tiene unas restricciones muy extrañas sobre los pasaportes y, por eso, no voy a poder estar.

KV: ¿En serio?

CF: Sí, no estoy allí porque nadie me avisó con antelación que necesitaba tener tres meses de validez en el pasaporte después de la fecha de salida. Mi pasaporte vencía a finales de noviembre, así que pensé que estaría bien. Todas las veces que he viajado antes nunca ha sido un problema, pero esta vez lo fue. Por eso me quedé atrapado aquí en Londres. Volé hasta aquí, pero no pude continuar el viaje a España. Es muy deprimente.

KV: ¡Nooooooooo!

CF: Sí, es lo que hay.

"Había fuerzas en Hollywood que no querían que la película tuviera éxito"

KV: Vi la película en su formato original en 2004 y creo que abrió un vórtice como espectador. No puedo imaginar el vórtice que abrió para ti. Hicisteis una película asombrosa a todos los niveles y, luego, de repente, desapareció como por arte de magia. ¿Qué pasó?

CF: Bueno, no creo que nadie lo sepa realmente, más allá de mi mejor suposición, que es que había fuerzas en Hollywood que no querían que tuviera una carrera exitosa. Creo que hicieron todo lo necesario cuando vieron lo poderosa que era la película y la reacción que generaba. Pienso que querían asegurarse de que no tuviera un estreno en cines. Creo que fue deliberadamente retirada y almacenada en una estantería durante 20 años. Después de esos 20 años, quienquiera que lo estuviera bloqueando probablemente murió o se largo, quién sabe. Pero lo importante es que finalmente se le ha dado una oportunidad, y eso es lo que cuenta ahora.

KV: ¡Y eso es genial!

CF: Sí, estamos aquí, y finalmente los espectadores podrán verla. Y cada vez que la proyectamos, las entradas se agotan. A la gente le encanta, y hay tanto entusiasmo a su alrededor que ya casi tiene un estatus de película de culto sin haberlo sido. Quienes la han visto han hecho críticas tremendas y han mostrado mucho amor y aprecio por ella. Todos los que la vieron en los últimos veinte años han dicho lo increíble que era y cuánto la disfrutaban, pero si no puedes llevarla al público masivo, no importa mucho. Así que esta es nuestra oportunidad.

KV: ¡Es cierto! Ahora, después de veinte años, la película ya es un clásico, tanto si Hollywood lo quiere o no.

CF: Sí, pero el lado triste de esto es que nunca podrá ser apreciada como debería. No puede ganar premios porque, aunque nunca salió oficialmente, se proyectó en algunas partes. Así que no cuenta para ese tipo de cosas. Es una pena porque, aunque es una película clásica por su antigüedad, no lo es en el sentido de ser reconocida como grande. Lo es, pero mucha gente todavía no lo sabe.

KV: Con la nueva restauración, la película brilla más que nunca. ¿No crees que ahora luce mejor de lo que cualquiera de vosotros podría haber imaginado hace 20 años?

CF: Ciertamente se ve preciosa. La restauración en 4K es hermosa. Siempre he dicho que esta película merece una experiencia cinematográfica auténtica. No es el tipo de película que quieres ver en casa. Claro, puedes disfrutarla en casa, pero nunca será la misma experiencia que verla en una sala llena de gente, con un gran sonido y una pantalla gigante. Esta película fue rodada en pantalla ancha anamórfica de 70 mm, como cuando ves Star Wars por primera vez en VHS. No quieres ver una película grandiosa así en esas condiciones, sino en un cine con amigos y emocionarse juntos.

KV: ¿Entonces crees que estamos cerca de llegar a ese punto?

CF: Creo que sí, estamos en el umbral de eso. Sé que las entradas están agotadas, 1.380 asientos, todos vendidos. Y estoy tan celoso, ¿tú estás allí, en Sitges?

KV: No, pero vi la proyección original en 35 mm hace 20 años. Sí, todos están esperando con ansias la proyección. ¿Qué te llevó a involucrarte tanto en la película de dos chavales españoles?

CF: Bueno, lo que vi fue un guion genial. Claro, había algunas barreras de idioma, problemas de traducción, cosas que debían actualizarse porque era una pieza de época, y queríamos asegurarnos de que las frases y la cultura pop estuvieran alineadas con lo que realmente ocurría en el momento que intentábamos capturar. Para hacerlo bien, tuve que considerar cómo influenciar con frases y significados tradicionales de los años 80 en América, algo que Eugenio y Mikel no habrían captado del todo. Hicieron un gran trabajo desarrollando los personajes y contando la historia, lo que me atrajo de inmediato. Cuando leí el guion, inmediatamente vi al personaje de Norman. Vi su voz, su personalidad, sus gestos, todo me vino de golpe.

Eugenio Mira y Corey Feldman

Si, los dos locos españoles, Eugenio, cuando hablé con él por primera vez, fue como hablar con Steven Spielberg cuando era joven, o con Quentin Tarantino en sus primeros años. Tenía esa energía y un gran conocimiento de la cultura pop y el cine de la era de la que yo provenía. Compartíamos una admiración por esas películas de culto de los 70, como las de Jess Franco, al que Eugenio me ayudó a conocer. Fue una experiencia increíble.

De hecho, Franco trató de convencerme de hacer una película con él. Me dijo: "Bueno, ya que estás aquí, deberíamos hacer una película juntos". Y yo le dije: "Pues hagámosla. Quiero decir, hagámosla, ¿sabes? Envíame un guion". Yo esperaba que me diera alguna gran obra maestra final que pudiéramos rodar juntos, hacerla realmente genial, sombría, y hacer una gran película de vampiros. ¿Te imaginas lo divertido que sería eso?

Desafortunadamente, esperé casi un año, y finalmente recibí un guion suyo que tenía trece páginas, y esa era su idea de la película. Le dije: "Lo siento, aquí no hay una película. Eso son solo un par de escenas que no tienen ningún sentido". Luego me mostró algunos de sus trabajos recientes, que había hecho con una cámara de video manual. Su idea de una toma panorámica era grabar desde el asiento trasero de un coche mientras alguien más conducía. Y le dije: "No, no, no, no, no podemos hacer eso". Y no lo hicimos, pero, bueno, Dios lo bendiga.

KV: ¿Cómo te preparaste para transformarte en Norman Forester?

CF: Bueno, creo que fue como una transformación completa, ¿sabes? No hubo preparación, simplemente me convertí en él. Eso me resume bastante bien, ¿sabes? Simplemente cambio el chip, y ya estoy dentro. Si reconozco quién es el personaje, y puedo sumergirme completamente en él, entonces todo rastro de mí desaparece, porque ya no soy yo el que habla, es el personaje. No es que sea un actor de método. De hecho, soy todo lo contrario de un actor de método. Los actores de método se meten tanto en su personaje que no puedes hablar con ellos el resto del día a menos que estén en personaje, y yo no hago eso.

Pero cuando estás en todas las escenas de la película y estás ahí 18 horas al día, no puedes evitar mantenerte en el personaje porque estás en el momento, en la zona, todo el día. Llegó al punto en que llegaba a casa con mi esposa, que estaba embarazada de nuestro hijo, y yo seguía en personaje. Ella me decía: "Bueno, no quiero hablar con Norman, quiero hablar con mi esposo". Y yo decía: "Oh, lo siento, lo siento".

"Jordan Peele me dijo: The Birthday es una obra maestra"

KV: ¿Qué pasa por tu mente cuando Jordan Peele te llama y te dice: "Oye, me vuela la cabeza tu película"?

CF: Bueno, no fue así. Lo que pasó fue que escuché que Jordan Peele era un gran fan mío, y que iba por ahí diciendo en programas de entrevistas que yo era una inspiración para él y que mi trabajo era una inspiración para él. También decía que estaba poniendo guiños de mis películas en sus películas y cosas por el estilo. Y eso era genial.

Pero luego, me invitaron a un estreno de su película '¡Nop!' ['Nope']. Cuando fui al estreno, ni siquiera sabía que él me había invitado. Pensé que era una invitación al azar. Luego recordé que había estado hablando de mí, y pensé: "Bueno, tal vez me invitó él, así que debería acercarme, saludar y darle las gracias". Me acerqué, me presenté, y él me dijo: "¿Te importaría que nos tomáramos una foto?". Y le dije que no, en absoluto.

Jordan Peele y Corey Feldman

Entonces me pidió un favor: "¿Puedes meter la mano en mi bolsillo y sacar mi teléfono mientras nos tomamos la foto? Mete la mano en mi bolsillo, saca el teléfono, y marca tu número y mándate un mensaje". Le dije que claro, y lo hice. Empezamos a hablar esa noche, y tuvimos una gran conversación. Nos caímos bien de inmediato, igual que Eugenio y yo nos caímos bien desde el principio. Hablamos de cine, de personajes y esas cosas durante un buen rato.

Luego me preguntó si tenía algún arrepentimiento, si había algo en mi carrera que sentía que había faltado o algo que desearía que hubiera despegado y no lo hizo. Le dije: "Bueno, sí, esta gran película llamada The Birthday". Y me respondió: "Ah, creo que he oído hablar de ella. ¿Qué pasó con eso?". Le expliqué: "Bueno, quedó archivada por alguna razón y ahí se quedó".

Él me preguntó si había alguna forma de verla. Le dije: "No, realmente, a menos que vengas a mi casa, porque solo existe una copia, y la tengo yo en DVD, pero no la voy a dejar ir, porque si algo le pasa a esa copia, estoy perdido". Entonces vino a mi casa y le puse una proyección privada a él y a su socio, Ian. Los dos se sentaron en mi sala de estar y la vieron.

Después de la película, Jordan me miró y me dijo: "Esa película es una obra maestra cinematográfica. Todos tus fans merecen ver este trabajo. Es una obra muy importante. De hecho, me atrevería a decir que es tu obra más importante, y el mundo necesita verla". Le respondí: "Bueno, de tu boca a los oídos de Dios, lo sé. Me encantaría que eso sucediera, pero lamentablemente no tengo manera de hacerlo realidad". Y él me dijo: "Bueno, tal vez tenga algunas ideas".

Un par de meses después, Ian y él me contactaron y me dijeron: "Estamos pensando en organizar una serie de películas en el Lincoln Center, y esa serie estará basada en todas las cosas que inspiraron nuestras películas". Esa selección incluía mucho de mi trabajo temprano. También incluía parte del trabajo de Michael Jackson y el primer cortometraje filmado, que se llamaba The Jockey, una pequeña película de dos minutos con un hombre a caballo.

Así que proyectaron todo eso, y en la última noche de la serie de películas, pusieron The Birthday. La proyectaron dos veces y ambas funciones se agotaron. Y eso que es un teatro bastante grande, ya sabes, el Lincoln Center es un teatro enorme. Ninguna de mis otras películas, como Los Goonies, Cuenta conmigo [Stand by Me] o Una chica de ensueño [Dream a Little Dream], se agotó. Tal vez tuvieron entre el 50% y el 70% de ocupación. Pero pusieron The Birthday y se agotó dos veces.

Así que pensamos: "Bueno, eso está genial". Entonces vinieron algunos distribuidores y la vieron. Aparentemente, eso fue lo que inició todo. Después de eso, recibimos una oferta de Tim League, pero también recibimos otras ofertas. Pero, bueno, conocía a Tim desde hacía 30 años, y Eugenio había conocido a Tim durante unos 20 o 25 años.

Tim y Eugenio siempre tuvieron una relación natural y fluida cuando se trataba de crear cosas fantásticas. Yo era amigo de Tim y trabajaba con él cuando estaba haciendo The Rolling Picture Show, mucho antes de que se convirtiera en el Alamo Drafthouse. Solía ir a esos eventos especiales con Tim, donde presentaba una de mis películas, hacíamos una sesión de preguntas y respuestas, y todo ese tipo de cosas.

Así es como empezó todo antes del Alamo Drafthouse, antes del Fantastic Fest y todo eso. Yo ya trabajaba con él en esos eventos. Así que tenía todo el sentido del mundo que Tim, quien ahora es tan exitoso con su cadena de cines y todo, fuera el primero en darle un hogar a la película.

KV: ¿Es solo idea mía o tu interpretación de Norman mejora con los años?

CF: No lo sé, eso es algo personal. Obviamente, estoy muy orgulloso de ella, pero he hecho otras interpretaciones desde entonces que disfruto. Quizás no tanto, pero sí bastante cerca. Pero claro, sigue teniendo peso, sin duda.

KV: Me gustaría preguntarte cuáles son tus cuatro películas favoritas de tu carrera.

CF: Bueno, diría que The Birthday, sin duda, sería la primera. Probablemente Una chica de ensueño sería la segunda. Creo que la tercera sería Jóvenes ocultos [The Lost Boys]. Y la cuarta... esa es difícil. Tal vez Corbin Nash, por mi interpretación.

KV: La vi en el festival hace unos años. Creo que fue en 2018, algo así. Una película muy juguetona.

CF: ¡Oh, genial! Me alegra que te gustara.

KV: Soy un gran fan de The Lost Boys, pero también de las secuelas. Me encanta la trilogía.

CF: Bueno, te diría que la segunda tal vez no tanto, pero The Thirst me gusta mucho más.

KV: Sí, es mejor que la segunda.

CF: Totalmente de acuerdo.

Hay algunas películas de mi carrera como adulto de las que estoy bastante orgulloso, pero no puedo decir que sienta lo mismo por cosas como The Goonies o Cuenta conmigo. Aunque, obviamente, Gremlins es una gran película, o No matarás... al vecino [The Burbs] es una gran película. Todas son grandes películas, pero no son realmente mías. Es un niño al que le dicen qué hacer, y lo hice bien, obviamente, porque seguía trabajando. Pero solo era un trabajo. Ahora elijo los proyectos por lo que representan para mi carrera, lo que me reta o lo que parece ser el desafío más grande para enfrentar.

Es un proceso muy diferente. Ahora hago el trabajo por amor al arte, mientras que antes lo hacía para no recibir una brinca de mi madre. Así que es bastante diferente.

KV: Gracias por tu tiempo. Me encantó Papá Cadillac (License to Drive), otra peli de mi vida.

CF: ¡Oh, gracias! Lo aprecio mucho.

KV: Felicidades por la película y el regreso. Estoy seguro de que todo el mundo la va a comprar. ¡Necesito el Blu-ray con la restauración!

CF: Gracias, gracias. Espero que esté en los cines durante mucho tiempo antes de que eso suceda, pero, eventualmente, llegará.

KV: Ven a Bruselas en primavera. Tenemos el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas y el Offscreen Festival, donde The Birthday quedaría muy bien entre la programación.

CF: Bueno, veremos, veremos. Creo que probablemente va a tener un lanzamiento más amplio en noviembre, y quizás todavía esté en cines en diciembre. Para principios del próximo año, imagino que habrá algún tipo de lanzamiento en VOD y Blu-ray y todo eso. No sé si llegará a un festival el próximo año, pero siempre pueden proyectarla en sesiones de medianoche.

KV: ¡Muchas gracias por tu tiempo!

CF: ¡Gracias a ti!

