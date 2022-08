3000 años esperando para pegársela en taquilla: lo nuevo del director de 'Mad Max' se perfila como uno de los grandes batacazos del año

La taquilla nacional en EE.UU generó solo 52.7 millones de dólares durante el fin de semana, según informa Variety, el peor resultado colectivo en muchos meses. El thriller de terror de Sony 'The Invitation' encabeza la lista con unos pobres 7 millones en 3,114 cines, el primer lugar más bajo desde mayo de 2021, todavía con la COVID haciendo estragos. La fantasía clasificada R del director George Miller 'Tres mil años esperándote' (Three Thousand Years of Longing, 2022) ha ido al séptimo lugar. Un dato tremendo.

Un drama para el cine original

El drama de atracos protagonizado por John Boyega 'Breaking' también se estrenó en los cines con resultados mediocres el decimotercer lugar, pero el caso de la película de Miller tiene tela. A pesar de las sólidas críticas, la película, que coprotagoniza a Idris Elba como Djinn y Tilda Swinton como la académica que recibe tres deseos, obtuvo en su debut 2,87 millones en 2436 pantallas. Es un resultado terrible para una película que se proyecta en miles de cines en todo el país. Para hacernos una idea, 'Top Gun: Maverick' ha conseguido casi el doble en un 4º puesto, con 14 semanas a sus espaldas y estando disponible en streaming, con la piratería que conlleva.

Los expertos de la industria culpan de la escasa participación a los mínimos esfuerzos de promoción, así como a la decisión de abrir a gran escala. Un lanzamiento limitado, en el que una película de arte y ensayo se proyecte en cines selectos antes de expandirse por todo el país, habría permitido que 'Tres mil años' se beneficiara del boca a boca positivo. De esta forma el golpe es más fuerte e implica no solo una bajada en el número de salas que hará que su taquilla se estreche aún más.

Dado su presupuesto de producción de 60 millones de dólares,'Tres mil años esperándote' de MGM y United Artists Releasing se perfila como uno de los batacazos más grandes del año, es muy poco probable que la película salga de la zona catastrófica. MGM solo tiene los derechos nacionales de la película y no la produjo, por lo que las pérdidas le acabarán empapando. Según David A. Gross, quien dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research: