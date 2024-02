'Anatomía de una caída' y otras de las mejores películas del último año ya tienen fecha de estreno en streaming

Pese a no ser pelotazos multimillonarios en taquilla, estas cuatro películas han triunfado en público y crítica, e incluso algunas han rascado nominaciones a los Premios Óscar 2024: al catálogo de Filmin llegarán muy pronto 'Anatomía de una caída', 'Vidas pasadas', 'Fallen leaves' y 'La zona de interés', que estarán disponibles en suscripción sin coste adicional.

Cuatro joyitas

Aunque al final los Óscar son más paripé que otra cosa, eso no quita que todos los años encontremos alguna gran película entre sus nominadas. Si no pudisteis verlas en cines, Filmin va a incorporar a su catálogo en los próximos meses tres de las más potentes, disponibles para todos los suscritos (es decir, no hay que pagar el extra de alquiler).

El próximo 10 de marzo llega 'Vidas pasadas', una de las grandísimas sorpresas de 2023 y el mejor drama romántico de su año. En los Óscar, la estupenda ópera prima de Celine Song está nominada a Mejor Película y Mejor Guion Original.

El 5 de abril llegará 'Anatomía de una caída', otra de las grandes películas del año pasado, que lleva arrasando en festivales, crítica y público desde que se alzara con la Palma de oro en el pasado Festival de Cannes. Justine Triet y el tenso juicio al que se ve sometida su protagonista opta a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

El 19 de abril será el turno de 'Fallen leaves', la aplaudida nueva película de Aki Kaurismaki que no ha logrado rascar el de Mejor Película Internacional, pero sí figurar en buena parte de los tops de mejores películas de 2023 con su particular historia de amor.

Para terminar, el 17 de mayo se incorporará a la plataforma 'La zona de interés', que sí compite en la categoría de Mejor Película Internacional. Perfecta ocasión para recuperar la nueva y gélida cinta de Jonathan Glazer sobre el día a día de una familia nazi que vive al lado de un campo de concentración, si se os ha escapado su breve paso por salas (en EE.UU. se estrenó el pasado diciembre).

En Espinof: