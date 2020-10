Estrenos de cine: brujería para todos los públicos, conflictos de pareja y romances de época

Si, como un servidor, vivís en Cataluña, puede que este artículo no sea para vosotros, ya que la Generalitat ha vuelto a cerrar a cal y canto las salas de cine como medida preventiva frente a la COVID-19 pese a la insignificante tasa de rebrotes del sector cultural. Si, por el contrario, en vuestra comunidad las salas siguen con la persiana levantada, es posible que os interese repasar los estrenos de cartelera de este viernes 30 de octubre de un año 2020 al que, por suerte, le quedan dos telediarios.

Vamos a centrarnos, a dejar los quejidos lastimeros aparte, y a comentar que a partir de este fin de semana, nuestras pantallas recibirán, entre otros largometrajes, lo nuevo de Cesc Gay junto a Javier Cámara, una adaptación de Jane Austen protagonizada por una impecable —para no variar— Anya Taylor-Joy, y el regreso de Robert Zemeckis versionando la novela 'The Witches' de Roald Dahl de la mano de Anne Hathaway.

'Las Brujas (de Roald Dahl)' ('The Witches', 2020)

A favor: La alianza entre Guillermo del Toro y un Robert Zemeckis en plena forma, que desata su lado más lúdico, parece haber terminado resultando sobradamente satisfactoria. Su reparto encabezado por Anne Hathaway, Octavia Spencer y Stanley Tucci, que logra eleva el espectáculo para todos los públicos a un nivel superior a lo esperado. Su sorprendente mala baba para tratarse de una película dirigida a un público infantil.

En contra: Posiblemente, los efectos visuales marca de la casa Zemeckis, que inundan la pantalla sin ningún tipo de mesura y con una harmonía estética más que dudosa.

Crítica en Espinof: 'Las brujas': un sorprendente regreso a la forma del Robert Zemeckis más macabro y divertido de los años 90

'Sentimental' (2020)

A favor: Tener la oportunidad de volver a disfrutar de la alianza entre Cesc Gay y Javier Cámara tras la espléndida 'Truman' es todo un privilegio. Sumar al intérprete mencionado compañeros de reparto de la talla de Belén Cuesta o Alberto San Juan. El lúcido uso del diálogo por parte del director —también guionista—.

En contra: Que 'Sentimental' parta de una obra de teatro, también creada por Cesc Gay, podría dar cierta sensación de —valga la redundancia— teatralidad al largometraje con la que muchos podrían no comulgar.

'Emma' (2020)

A favor: Por encima de todo, una Anya Taylor-Joy que continúa demostrando ser una de las mejores actrices del panorama actual —y sólo tiene 24 años—. La elegante puesta en escena de Autumn de Wilde, su cuidado tratamiento visual y la labor de Eleanor Catton adaptando la novela original de Jane Austen con un gran sentido del humor —y del drama—.

En contra: Sus abultados 124 minutos de duración evidencian ciertas carencias rítmicas que hacen peligrar un segundo acto demasiado disperso.

Crítica en Espinof: 'Emma.', una deliciosa y mordaz adaptación del clásico de Jane Austen

Y además...

'Jóvenes y brujas' ('The Craft: Legacy', 2020)

Zoe Lister Jones escribe y dirige este remake del título de culto homónimo que firmó Andrew Fleming en 1996.

'Estado impuro' (2020)

Desde Argentina, Arturo Prins nos trae un drama con cierta carga erótica protagonizado por Lucas Forensi y Stephanie Troiano.

'Lúa vermella' (2020)

Lois Patiño regresa escribiendo y dirigiendo un nuevo y sugestivo largometraje en clave fantástico con un potente tratamiento audiovisual.

'She Dies Tomorrow' (2020)

Tras dirigir 'Sun Don't Shine' en 2012, Amy Seimetz vuelve a la gran pantalla con 'She Dies Tomorrow'; ganadora del Premio del Jurado Carnet Jove a la Mejor Película en la última edición del Festival de Sitges.

Crítica en Espinof: 'She Dies Tomorrow', alucinado relato de terror y humor negro sobre la contagiosa ansiedad del miedo a la muerte

'El cerro de los dioses' (2019)

Daniel M. Caneiro debuta en la dirección de la mano de Itziar Castro con este falso documental en clave de comedia.

'El siglo de Galdós' (2020)

Cierra los estrenos de la semana este documental centrado en la vida y obra del escritor Benito Pérez-Galdós, dirigido por Miguel Ángel Calvo Buttini.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Jorge Loser: 'Las brujas'. El regreso del Robert Zemeckis gamberro de los 90, quien inyecta lógica cartoon a la obra de Roald Dahl, cambiando lo inquietante de la adaptación de 1990 por lo grotesco, con un final más fiel al libro y nuevos detalles monstruosos que hacen de esta versión una sorpresa ligera, trepidante y llena de espantos, que evoca sus locuras dibus de '¿Quién engañó a Roger Rabbit? o 'La muerte os sienta tan bien' consiguiendo un tono de película infantil de terror muy de los 90, más parecida a 'el retorno de las brujas' que a la original, con toques de terror propios de episodio de 'Pesadillas'.

Kiko Vega: 'She Dies Tomorrow'. La nueva película de Amy Seimetz es un pequeño ejercicio de horror privado de cámara sobre los nuevos miedos que nos ha tocado vivir. ¿Cada cuánto tiempo vuelves a enquistarte en esa certeza que nos espera al final de nuestros días? Si esa paranoia sobre a muerte fuera contagiosa estaríamos ante un virus igual de peligroso que el que nos espera ahí fuera, en los aerosoles. Si alguna vez te has sorprendido a ti mismo tomando un copazo en casa mientras suenan tus vinilos y buscas urnas para tus cenizas, 'She Dies Tomorrow' es tu película..