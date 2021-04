Estrenos de cine: los fatalities de 'Mortal Kombat' y la subversiva 'Una joven prometedora', al asalto de una taquilla que aún dominan Godzilla y King Kong

Ya sabéis cómo funciona esto: con un nuevo viernes tachado en el calendario, llega una nueva selección de estrenos de cine que repasaremos después de echar un vistazo a los datos que nos dejó la taquilla del fin de semana anterior. Un box office nacional que vuelve a estar coronado por 'Godzilla vs Kong' pese a su caída de los 0.9 millones de euros hasta unos nada desdeñables 0.6 millones.

Junto su título del MonsterVerse, la gente de Warner Bros. continúa dominando las primeras posiciones gracias a 'Tom y Jerry', que se cuela en el segundo puesto con 0.3 millones de euros recaudados. Tras ella, las nominadas al Óscar 'Nomadland' y 'Otra ronda' se aproximan a los 0.2 millones en la tercera y la cuarta posición.

El filme de terror religioso protagonizado por Jeffrey Dean Morgan 'Ruega por nosotros' cierra, con 0.17 millones de euros, un Top 5 que, seguro, variará considerablemente de cara a la próxima semana gracias a novedades de la talla de 'Mortal Kombat' o 'Una joven prometedora', que estarán disponibles en nuestras salas a partir de este 16 de abril.

Los estrenos del 16 de abril de 2021

'Mortal Kombat' (2021)

Comenzamos nuestro repaso a los estrenos de este viernes 16 con el blockbuster de la semana; una nueva adaptación del mítico videojuego de lucha 'Mortal Kombat', esta vez dirigida por el debutante Simon McQuoid, que promete un espectáculo tan salvaje y violento como cabría esperar. Contar con un gigante de las artes marciales como Joe Taslim dando vida a Sub Zero y con un especialista en género como James Wan produciendo son dos de los muchos reclamos que tiene la película y que gritan a viva voz "Get over here!".

Crítica en Espinof: 'Mortal Kombat' es una "victoria impecable": un entretenimiento salvaje y autoconsciente que reverencia al videojuego original

'Una joven prometedora' (2020)

Nominada a tres Globos de Oro y cinco Óscar —incluyendo mejor dirección, mejor guión original y mejor película—, ganadora de dos BAFTA... No cabe duda de que este debut de Emerald Fennell, protagonizado por una Carey Mulligan excepcional, es uno de los títulos más relevantes del año y de la temporada de premios. Y es que su subversiva vuelta de tuerca al género del rape & revenge no sólo está levantando ampollas en cuanto a discurso se refiere; también es una muestra de cine de primer nivel.

Crítica en Espinof: 'Una joven prometedora': Carey Mulligan brilla en una vistosa vuelta de tuerca al cine de venganzas

'Una veterinaria en la Borgoña' ('Les Vétos', 2019)

¿Tenéis ganas de pasar un rato sin complicaciones con una producción agradable y digerible? Puede que 'Una veterinaria en la Borgoña' sea el título que estáis buscando; y es que esta ópera prima de la directora y guionista Julie Manoukian promete atesorar todo el encanto de la comedia francesa, ambientándola en un marco rural y salpimentándola con un buen puñado de animales entrañables.

'Detective Conan: La bala escarlata' ('Meitantei Conan: Hiro no Dangan', 2021)

Los amantes del anime tienen una cita en la gran pantalla con el mítico Detective Conan en esta nueva película basada en el clásico del manga creado por Gosho Aoyama a mediados de los 90. Bajo la dirección de Tomoka Nagaoka —responsable de 'Detective Conan: El puño de zafiro azul'—, en esta ocasión el investigador tendrá que resolver un caso relacionado con una serie de raptos enmarcados en la celebración de los 'World Sports Games' de Tokyo.

'Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan' ('Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', 2020)

La primera propuesta documental de la semana llega a nuestros cines tras hacerse con el Premio Especial del Jurado en la última edición del Festival de San Sebastián. En ella, el cineasta Julien Temple, bajo el ala de un Johnny Depp que hace las veces de productor, nos invita a conocer de cerca a Shane MacGowan, cantante y compositor de la banda The Pogues.

'¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está Noé?' ('Ooops! The Adventure Continues...', 2020)

Seis años después del estreno de '¡Ups! ¿Dónde está Noé?', Toby Genkel y Sean McCormack nos traen esta secuela de la cinta de animación alemana, dirigida a los más pequeños de la casa.

'Natura Bizia' (2021)

Lexeia Larrañaga de Val retrata en este documental los secretos que oculta la naturaleza de los territorios de Euskadi y Navarra. Un hermoso recorrido por uno de los ecosistemas más ricos y bellos del planeta.

'Amanece en Calcuta' (2020)

Cierra los estrenos de la semana este documental centrado en el legado de la Madre Teresa de Calcuta, escrito y dirigido por José María Zavala.

Bola Extra: 'Palm Springs'

A partir de este viernes, la comedia romántica con bucles temporales de Max Barbakow estará en algunas salas de cine del territorio nacional con un reestreno limitado en la gran pantalla después de su paso por Movistar+.

Crítica en Espinof: 'Palm Springs': una estupenda heredera de 'Atrapado en el tiempo' que rebosa encanto y diversión

