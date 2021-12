Estrenos de cine: el regreso de los Cazafantasmas, perros gigantes y romances imposibles lucharán por desbancar a 'Encanto' del número uno en taquilla

No sé si os habíais dado cuenta —yo casi me caigo de la silla cuando he mirado el calendario—, pero acabamos de dar la bienvenida al último mes de 2021. Un mes de diciembre que traerá bajo el brazo los últimos bombazos cinematográficos del año —que son unos cuantos—, y que iremos repasando en nuestro post de estrenos de rigor semanalmente. ¡Pero antes de entrar en materia con las novedades de este viernes 3, echemos un vistazo a la taquilla!

Después del bajón recaudatorio que os comentamos la semana pasada, el fin de semana del 26 al 28 de noviembre, el box office nacional se recuperó un 20% gracias, en parte, al fantástico debut de 'Encanto'. La nueva película de Disney logró arrancar su periplo en salas con 1,5 millones de euros; prácticamente el doble que su inmediata perseguidora, 'La casa Gucci' de Ridley Scott, que sólo logró amasar 0,75 millones.

En tercera posición, la 'Way Down' de Jaume Balagueró se hizo con 0,6 millones de euros tras dos semanas liderando el Top 5 con lo más visto. Tras ella, 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' y 'Eternals' ocuparon el cuarto y quinto puesto con un empate técnico de 0,369 y 0,361 millones de euros recaudados respectivamente.

Los estrenos del 3 de diciembre de 2021

'Cazafantasmas: Más allá' ('Ghostbusters: Afterlife', 2021)

Tras un buen puñado de retrasos, 'Cazafantasmas: Más allá' al fin ha llegado a nuestras salas de cine, capitaneada por un Jason Reitman que ha dirigido a Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace y Paul Rudd en esta aventura familiar a medio camino entre el juguete nostálgico y la reinvención para nuevas generaciones cuyo mayor defecto es, precisamente, querer apelar a un espectro de público demasiado amplio.

Crítica en Espinof: 'Cazafantasmas: Más allá' es un aceptable juguete nostálgico: la secuela ignora el polémico reboot femenino y se complica lo justo

'Clifford, el gran perro rojo' ('Clifford, the Big Red Dog', 2021)

Otro largometraje afectado por los cambios de calendario derivados de la pandemia de Coronavirus ha sido 'Clifford, el gran perro rojo'; la llegada a la acción real del personaje creado por Norman Bridwell en una comedia que, seguro, cautivará al público infantil con su gran corazón. No es 'Paddington', pero menos da una piedra.

'Fue la mano de Dios' ('È stata la mano di Dio', 2021)

El maestro Paolo Sorrentino vuelve a la carga con este drama biográfico que llega a la gran pantalla antes de aterrizar en Netflix. Ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y protagonizada por Filippo Scotti, Toni Servillo y Luisa Ranieri, 'Fue la mano de Dios' se postula a colarse en no pocas listas con lo mejor del año.

Crítica en Espinof: Festival de San Sebastián 2021 | Netflix persigue la Concha de Oro con 'Distancia de rescate' y nos acerca la juventud de Sorrentino en 'Fue la mano de Dios'

'La familia perfecta' (2021)

Los estrenos made in Spain tienen un gran peso este fin de semana, comenzando por 'La familia perfecta' de Arantxa Echevarría; una comedia familiar —obviamente—, capitaneada por una pareja protagonista de primera: la compuesta por Belén Rueda y José Coronado.

'El amor en su lugar' (2021)

Sin salir de España, es hora de dirigir nuestra mirada hacia 'El amor en su lugar' de un cineasta que, cuando está inspirado, puede resultar brillante. Estoy hablando de un Rodrigo Cortés que nos ha trasladado a la Polonia de 1942 para contarnos una historia de amor y esperanza en uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente.

Y además...

'Black Box' (2020)

'Nido de Víboras' ('Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul', 2020)

Crítica en Espinof: 'Nido de víboras': un sensacional thriller coreano lleno de mala uva para terminar el año a lo grande

'Seis días corrientes' (2021)

'Matrix' ('The Matrix', 1999)

En Espinof: 'Matrix': 20 influencias e ingredientes que dieron forma a la obra maestra de las Wachowski

'Tengamos la fiesta en paz' (2021)

'Aita Mari' (2021)

'El hada de las estaciones' ('Grandir, c'est chouette', 2021)

'Sin límite' (2021)

'Chico Mocoso' ('Rotzbub', 2021)

