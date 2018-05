Estrenos de cine: atracos con meteorología adversa, juegos terroríficos y gnomos detectives

Pocas han sido las semanas de este 2018 que han decepcionado en cuanto a estrenos de cartelera se refiere; habiendo tenido prácticamente todas algún bombazo destacable o una selección especialmente decente de filmes menores con alguna joya por descubrir entre sus filas. Como es imposible mantener el nivel durante todo el año, este viernes 11 de mayo no se revela como uno de los más potentes de lo que llevamos de año, pero eso no quiere decir que no haya novedades remarcables —para bien, o para mal—.

Encabezando la lista de estrenos tenemos el nuevo largometraje de acción de Rob Cohen —director de 'A todo gas' o 'xXx'—, que ha mezclado el subgénero de atracos con el de catástrofes naturales para dar forma a una idiotez como una catedral pero rabiosamente divertida. Además, la nueva cinta de terror de la factoría Blumhouse, el último trabajo de Doug Liman tras 'Barry Seal' y una cinta de animación que "gnomifica" al mítico Sherlock Holmes.

'Operación: Huracán' ('Hurricaine Heist', 2018)

A favor: Su director, Rob Cohen, vuelve a dar al respetable una buena dosis de diversión sin complejos tras 'A todo gas' o 'xXx'. 'Operación: Huracán', como su rancio título indica, es una chorrada de las gordas, pero ¡qué chorrada tan divertida! Sus personajes son idiotas, sus diálogos invitan a perforarse los tímpanos para evitar escuchar más sandeces y la propuesta es carne de razzie; pero lo bien que te lo hace pasar durante sus fugaces 100 minutos no se puede pagar con dinero.

En contra: Como no se acuda predispuesto a ver esta serie B, que mezcla el cine de catástrofes naturales con el thriller de atracos —ahí es nada—, o no se entre en su juego, todo lo que se ha escrito en el apartado "a favor" pasará a formar parte las razones que instan a huir de esta película como si fuese lava hirviendo.

'Verdad o reto' ('Truth or Dare', 2018)

A favor: Como ejercicio de terror carente de todo tipo de ínfulas funciona sin alardes, pero sin mayor problema. Ofrece un buen puñado de sustos, un reparto entregado a la causa y un guión lo suficientemente disparatado como para hacerla perfecta para una sesión nocturna en la que se busque diversión sin exigencias.

En contra: Las palabras "terror" y "Blumhouse" combinadas en una misma frase generan unas expectativas dados los precedentes que 'Verdad o Reto' no llega a satisfacer. Dentro de la vertiente del terror juvenil de la productora de Jason Blum es una producción menor —incluso deficiente— y parece revelar cierto agotamiento de la fórmula marca de la casa. Sus clichés y su sentido perezoso del suspense dan sensación de deja-vu.

Crítica en Espinof: 'Verdad o reto': terror juvenil que delata signos de agotamiento en la fórmula Blumhouse

'Sherlock Gnomes' (2018)

A favor: Por encima de todo todo, su casting de voces, que incluye a intérpretes de la talla de Johnny Depp, Emily Blunt, Michael Caine o Chiwetel Ejiofor. Su animación está por encima de la media de este tipo de producciones. Parece superar a su estimable predecesora, la entrañable 'Gnomeo y Julieta'.

En contra: Su libreto impide que la película llegue a despegar, presentando un "sota, caballo y rey" en el que no hay apenas lugar para la sorpresa. Su sentido del humor, algo escaso en cómputo global, no termina de cuajar pese a los esfuerzos del realizador John Stevenson —'Kung Fu Panda'— por aportar variedad y mezclar gags visuales con dialécticos.

'The Wall' (2017)

A favor: El talento de Doug Liman, que desembolsando la "irrisoria" suma de tres millones de dólares se ha sacado bajo la manga un filme bélico a pequeña escala con una premisa tan sencilla como efectiva. La tensión, el pulso narrativo, el ritmo y su desenlace. El guión de NOMBRE, que estuvo en la Blacklist 2014 (y con razón).

En contra: Aunque su metraje no llegue a la hora y veinte minutos, la cinta alcanza su clímax dejando entrever los primeros síntomas de agotamiento de la fórmula. Su mensaje y su retórica sobre la guerra, y más concretamente la de Irak, están demasiado trillados a estas alturas, y vuelven a ser una repetición de lo visto con anterioridad en otras producciones. Aaron Taylor-Johnson, aunque se esfuerza, no termina de dar la talla para sostener sobre sus hombros el todo peso de un largometraje.

'Mi familia del norte' ('La ch'tite famille', 2018)

A favor: Los amantes de la comedia francesa vuelven a tener en cartel un filme de uno de los representantes más populares del género de los últimos años. La propuesta vuelve a explotar el choque entre clases y personalidades de 'Bienvenidos al norte', pivotando sobre una familia en esta ocasión, así que la repetición de esquemas sabrá satisfacer al público habitual de Boon.

En contra: Parece que Danny Boon ha vuelto a dirigir una película a lo Danny Boon y a interpretar a un personaje arquetípico de Danny Boon, lo cual podría agradar a sus fieles seguidores, pero a todos aquellos que no congenian especialmente con el estilo del cineasta podría resultarles particularmente cargante y falta de chispa.

Crítica en Espinof: 'Mi familia del norte': una simpática comedia costumbrista que falla cuando cuando se inclina por lo emocional

'La mujer que sabía leer' ('Le semeur', 2017)

A favor: El Festival de San Sebastián galardonó a su directora con el Premio Nuevos Realizadores en su pasada edición, y parece que con todo el sentido del mundo. 'La mujer que sabía leer' promete un pequeño drama de los que llegan al corazón sin artificios ni florituras, con unas interpretaciones soberbias y una belleza desbordante tanto en lo que respecta a la estética como en términos emocionales.

En contra: La cadencia, estilo y ejecución de esta ópera prima no la hacen adecuada para los espectadores que busquen producciones más contundentes y, por así decirlo, académicas.

'La fábrica de nada' ('A fábrica de nada', 2017)

A favor: Cine social de primera, galardonado en certámenes como Sevilla o Cannes, rodado en 16mm con un estilo muy próximo al documental, con mensaje y con una falta de miedo a la hora de experimentar y dar giros inesperados que la convierten en una gran sorpresa.

En contra: Es esta voluntad juguetona y casi experimental de alguno de sus pasajes la que la podrían transformar en un visionado cuesta arriba para buena parte del patio de butacas; factor que no sería un problema de no tener el filme una duración de tres horas.

'Maria by Callas' (2017)

A favor: La ejecución del filme, orquestada en torno a la recolección de material de archivo, es suficiente excusa para darle una oportunidad. Por supuesto, la oportunidad de profundizar en la figura de su mítica protagonista.

En contra: Sus 120 minutos son excesivos, incluso para contar la vida de una artista de la importancia de Maria Callas. El filme se deshincha rápidamente, reincidiendo y sobreexplicando los mismos temas con no demasiada coherencia narrativa.

'Niñato' (2017)

A favor: Por encima de todo, el logro que consigue David Orr, su realizador, de transformar la problemática, la realidad y el día a día de su familia en conceptos universales y extrapolables a la inmensa mayoría de personas que puedan ver el documental. Muy cuidada formalmente, mimando la estética sin llegar a sabotear la voluntad de cercanía del filme.

En contra: Por momentos, la crítica social parece diluirse entre algún que otro altibajo narrativo que mina sus breves 72 minutos de metraje.

'Noctem' (2017)

A favor: A juzgar por su tráiler, 'Noctem' parece una producción ideal para un maratón midnight festivalero con mucho cachondeo entre un respetable con ganas de pasarlo bien sin demasiadas preocupaciones por la calidad final de la película.

En contra: Sus interpretaciones no parecen demasiado inspiradas, al igual que el uso de un lenguaje found footage que, de no ser tratado con voluntad de renovación, a estas alturas puede traducirse en un palo en la rueda.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Operación: Huracán'. Una vez vi a un buen amigo mallorquín echar miel sobre una tostada con sobrasada. La mezcla me pareció una auténtica abominación que no podía funcionar bajo ningún concepto pero que terminó estando deliciosa. Algo parecido sucede con el nuevo trabajo de Rob Cohen, que mezcla el cine de atracos con el de catástrofes naturales para dar forma a una gigantesca estupidez de serie B totalmente autoconsciente y tan divertida como deficiente en múltiples aspectos. Un placer en toda regla al que hay que tomar tan poco en serio como a la analogía con la que empieza mi recomendación.

Juan Luis Caviaro: 'Isla de perros'. Por su hermosa e increíble animación stop-motion y unos personajes muy divertidos. Al igual que 'Fantástico Sr. Fox', tiene todos los elementos y temas habituales del cine de Wes Anderson en un formato más familiar y accesible. No me termina de cautivar la narración, con tantos saltos y apuntes políticos, aunque es, fácilmente, una de las mejores películas de lo que llevamos de año.

John Tones: 'The Wall'. Doug Liman tiene un talento especial, posiblemente heredado de su etapa indie, para desnudar los géneros, reducirlos a sus elementos esenciales, y luego remezclarlos entre sí. Vuelve a hacerlo con The Wall, que tiene algo de cine de terror, algo de asfixia polanskiana y algo de cine bélico existencialista en su argumento: una pareja de soldados norteamericanos son arrinconados por un francotirador iraquí tras un simbólico muro que se cae a trozos.