Estrenos de cine: catástrofes naturales, ranas humanoides y la magia de los Lumière

¡Al fin es viernes! Y eso significa, entre otras cosas, que la cartelera de nuestros cines recibe nuevos largometrajes con los que refugiarnos del horrendo clima —en el amplio espectro de la palabra— que estamos padeciendo. Diez estrenos para todos los gustos en los que hay cabida para el cine de catástrofes más palomitero hasta apuestas cien por cien autorales, pasando por el terror, la comedia, la animación e incluso el documental cinéfilo.

'Geostorm' (2017)

A favor: ¿Un complot que tiene como objetivo asesinar al presidente de Estados Unidos y que pasa por utilizar el tiempo meteorológico como arma? Compro sin pensarlo. Y más aún cuando está dirigida por Dean Devlin, productor de cabecera del maestro de la destrucción Roland Emmerich.

En contra: La propuesta es tan ridícula como aparenta, y probablemente no aporte nada más allá de un par de horas de destrucción masiva de todas las formas y colores. Aunque, pensándolo bien, esto no tiene por qué ser algo necesariamente negativo.

'La piel fría' ('Cold Skin', 2017)

A favor: Una propuesta a medio camino entre el terror y la fábula fantástica que sabrá llamar la atención y satisfacer a varios espectros de público, y que además llega envuelta con una factura técnica impecable.

En contra: Muchos echarán en falta una aproximación más volcada en el terror. Su espléndida forma esconde una carencia emocional derivada de su previsibilidad, sus personajes desdibujados y la nula progresión de las relaciones entre ellos.

Crítica en Espinof: ‘La piel fría’: una adaptación tan impecable formalmente como carente de emociones

'Ancien y el mundo mágico' ('Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari', 2017)

A favor: Su premisa, que mete en una coctelera elementos tan dispares como la magia, los robots y las realidades paralelas, hará las delicias de los amantes de la animación japonesa. Su hermoso tratamiento visual también ayuda a su digestión.

En contra: Como todas las producciones de este tipo, aúna todos los tics y filias del anime, lo cual podría echar para atrás a parte del respetable. El exceso de azúcar y ñoñería en alguno de sus pasajes tampoco ayuda lo más mínimo.

'Handia' (2017)

A favor: No sólo viene avalada por el Festival de San Sebastian, donde ha recibido el Premio Especial del Jurado y el Premio Cine Vasco; sino que además está codirigida por los responsables de la fantástica y celebrada 'Loreak'. Su factura, su diseño de producción, su ambientación... todo sugiere que estamos ante una de las mejores cintas nacionales del año.

En contra: Puede que en su irregular ritmo radique la única pega que se le pueda echar en cara a 'Handia'. No tener la oportunidad de verla en euskera.

'Red de libertad' (2017)

A favor: La historia real en la que se basa puede dar lugar a un relato de lo más intenso y atrayente de ser tratada con el tono adecuado.

En contra: Juzgando su avance puede percibirse que sus intérpretes no están especialmente inspirados y sus diálogos no son en absoluto naturales. Parece no estar segura de su naturaleza, sin saber muy bien si es un filme religioso o bélico. El hedor a panfleto que desprende.

'Las hijas de Abril' (2017)

A favor: Su Premio del Jurado en el Festival de Cannes le da un voto de confianza. La interpretación de Emma Suárez. Los incómodos y controvertidos actos morales de sus personajes parecen ser el alma del filme.

En contra: La forma no es, en absoluto, para todos los públicos, reinando el estatismo y la carencia de corte. A nivel plástico se antoja plana y desaliñada.

'Atraco en familia' ('Mes trésors', 2017)

A favor: Insistiré una y mil veces: es harto complicado que una comedia francesa decepcione plenamente, por muy mediocre que sea. Su brío en la narrativa parece hacerla de lo más digerible. Jean Reno caricaturizado hasta el extremo.

En contra: Aunque sea plenamente consciente de su naturaleza de comedia del montón para llenar salas, espina su falta de riesgo y originalidad.

'¡Lumière! Comienza la aventura' ('Lumière! L’aventure commence', 2017)

A favor: Es una clase magistral que trasciende a los Lumière para radiografiar los primeros pasos de la historia del cine y el mundo de principios del siglo XX. Las piezas restauradas son para babear. Indispensable para cualquier amante del séptimo arte que se precie.

En contra: Que no existan más obras como esta.

'El pequeño vampiro' ('Der kleine Vampir', 2017)

A favor: Parece que el salto a la animación de la longeva saga literaria —ya adaptada previamente a la acción real en cine y televisión— no le ha sentado nada mal a 'El pequeño vampiro'. El público más joven la disfrutará sin problema.

En contra: La animación y el diseño de personajes se antojan un tanto genéricos. Habrá que ver si su humor no es demasiado blanco como para desesperar al sector adulto del respetable.

'Amor a la siciliana' ('In guerra per amore', 2016)

A favor: El director consigue equilibrar el tono romanticón de la vis cómica del filme con los pasajes estrictamente dramáticos, haciendo funcionar ambos. Su forma está muy cuidada, con una dirección artística y de fotografía notables.

En contra: Es precisamente su bien medido contraste genérico y tonal lo que puede desentonar a parte del público.

Lo mejor de la cartelera: las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G: 'La piel fría'. Porque, a pesar de no ser una película perfecta, su excelente factura técnica y su hibridación genérica y tonal entre el filme de terror al uso y la fábula fantástica la hacen perfecta para una sesión nada exigente en buena compañía.

John Tones: 'Annabelle: Creation'. Sin más pretensiones que la de lanzar al espectador una buena historia de casas encantadas (más que de muñecos asesinos), esta precuela cumple su cometido sin alardes pero con efectividad, enriqueciendo el warrenverso y superando sin problemas a su mediocrísimo precedente.

Jorge Loser: 'La suerte de los Logan'. Porque no solo es un regreso en forma de Soderbergh sino una de sus películas más desprejuiciadas, libres y divertidas. Además, no todas las películas de golpes y robos tienen a Adam Driver Manco o Daniel Craig haciendo bombas con ositos de goma. Una de las sorpresas del año.

Mikel Zorrilla: 'Fe de Etarras'. Por ser una comedia que se desmarca de lo que muchos esperaban de ellos para ofrecernos un divertido acercamiento a un tema muy espinoso, saliendo además airosa del reto.

Juan Luis Caviaro: 'La cordillera'. Por su atmósfera y su intriga, porque pasa de drama político a algo mucho más siniestro de forma sorprendentemente elegante. Es de esas películas que no terminan con los créditos, te acompaña y mejora conforme más la piensas. Además, merece la pena ver este otro inspirado trabajo de Ricardo Darín.