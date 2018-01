Estrenos de cine: periodistas valientes, enfermos luchadores y robots gigantes dándose palizas

Con el ambiente de la temporada de premios aún candente, a la espera de noticias sobre la próxima ceremonia de entrega de los Óscar, este viernes 19 de enero nuestras salas reciben el nuevo trabajo de Steven Spielberg, 'Los archivos del pentágono', una de las principales candidatas a llevarse el gato al agua en varias categorías.

Además de la oda al periodismo del mítico director, esta semana viene cargada de novedades, entre las que destacan la fantástica —y galardonada— cinta francesa '120 pulsaciones por minuto' del director Robin Campillo, y el regreso del mítico Mazinger Z en el entretenido y espectacular largometraje animado subtitulado como 'Infinity'.

'Los archivos del pentágono' ('The Post')

A favor: Por si tener a Meryl Streep y a Tom Hanks bajo la batuta de Steven Spielberg en un largometraje no es suficiente, mencionaremos lo fantásticamente ejecutada que está, ensalzaremos su potente discurso feminista, su aparición en un momento especialmente oportuno teniendo a Trump en el poder, y su capacidad para entretener y emocionar.

En contra: En ciertos momentos, 'Los archivos del pentágono' deja al descubierto su naturaleza de candidata a arrasar en la temporada de premios, con pasajes cargados de una solemnidad que, vista con frialdad, puede resultar un tanto artificial.

Crítica en Espinof: ‘Los archivos del Pentágono’: la elegante oda a la integridad de la prensa de Spielberg es también su obra más feminista

'120 pulsaciones por minuto' ('120 battements par minute')

A favor: El director Robin Campillo se las apaña para tratar un tema aparentemente obsoleto en nuestra sociedad —la realidad es bien distinta— como el SIDA con toda la fuerza, la crudeza y el pulso suficientes como para maravillar en pleno 2018. Sus personajes, su perfectamente medido tono y su fantástica narrativa hacen el resto.

En contra: Su duración, de casi dos horas y media, pasará factura conforme avanza el metraje a los espectadores más impacientes; aunque esto sólo afecta en momentos puntuales del relato en los que la historia parece estancarse ligeramente.

Crítica en Espinof: '120 pulsaciones por minuto', la batalla de vivir con SIDA en los 90

'Mazinger Z Infinity' ('Mazinger Z')

A favor: Mazinger ha vuelto, y no necesita la nostalgia para que su nueva película funcione. Es espectacular, sus personajes poseen el carisma suficiente como para que incluso los espectadores neófitos empaticen con ellos, su animación es más que digna y su sentido del humor brilla especialmente.

En contra: Su tercer acto se pone excesivamente "japonés", pasándose de intensidad en sus divagaciones filosóficas y existencialistas durante unas secuencias que pueden sacarte por completo de la película. No consigue dosificar el drama, pasando de cero a cien en pocos segundos.

'Plan de chicas' ('Girls Trip')

A favor: A pesar de las apariencias que pueda transmitir su tráiler, 'Plan de chicas' parece destacar entre el resto de comedias femeninas de los últimos meses gracias, principalmente, a la química que reina entre su reparto. Su capacidad para dar la vuelta a clichés y tópicos vistos en producciones similares también es de agradecer.

En contra: Que aún existan tantos prejuicios frente a este tipo de largometrajes. Puede que perspectiva, puramente femenina, no termine de cuajar entre ciertos sectores del patio de butacas.

'Zama'

A favor: Su cosecha de premios y nominaciones en festivales de prestigio como el de La Habana apuntan a un filme remarcable. Promete una experiencia sensorial difícil de igualar, hermosa y cautivadora en cuanto a contenido audiovisual se refiere.

En contra: Su estructura, ritmo y complejidad pondrán de los nervios al público que espere una narración tradicional, frustrando y aburriendo a partes iguales.

'El joven Karl Marx' ('Le jeune Karl Marx')

A favor: Su pareja protagonista, su rigor histórico y su diseño de producción, capaz de transportarnos a la Europa de mediados del siglo XIX son, con creces, lo mejor de la película.

En contra: La dirección del filme parece no hacer honor a la apasionante historia que narra, cayendo en los terrenos del biopic blando, fácil y con cierta tendencia a un drama que resta fuerza al conjunto.

'Me estás matando, Susana'

A favor: Por encima de todo, el carisma y buen hacer de Gael García Bernal. La mezcla de la trama propia de historias de pez fuera del agua con la comedia romántica es, cuanto menos, interesante.

En contra: Parece que, pese a los esfuerzos de reparto y director, 'Me estás matando, Susana' cae en los territorios comunes y clichés que pueden verse en muchas de sus cintas congéneres.

'1974: La posesión de Altair'

A favor: Que el director Victor Dryere consiga asustar —propósito de toda película de terror que se precie— con unos mecanismos tan sobreexplotados como los del found footage. El gancho de la estética Super 8 y el uso del fuera de campo.

En contra: Pese a a utilizarla con corrección, la fórmula del metraje encontrado empieza a estar ligeramente obsoleta y su impacto ya no es el mismo que el que generaba años atrás.

'Las heridas del viento'

A favor: Su apuesta visual, fotografiada en blanco y negro y especialmente austera. La interpretación de una Kiti Mánver que parece especialmente inspirada en su papel protagonista.

En contra: La producción hace gala de un exceso de teatralidad en su forma que no todo el mundo podrá —ni querrá— digerir.

'Salvando al Reino de Oz' ('Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty')

A favor: A juzgar por su tráiler, su principal reclamo radica en su vuelta de tuerca al universo de Oz conocido por todos.

En contra: La animación no es que sea para tirar cohetes, al igual que su diseño de personajes y un humor que no tiene pinta de provocar demasiadas carcajadas, al menos en el público más crecido.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Insidious: La última llave'. Los aficionados al terror tenemos una excusa perfecta para disfrutar subiéndonos al tren de la bruja que propone esta última entrega de la saga iniciada por James Wan. Adam Robitel mete en la coctelera todos los ingredientes vistos hasta la fecha en la franquicia, añade un extra de protagonismo a la fantástica Lin Shaye y nos brinda una hora y media de puro entretenimiento con algún que otro sobresalto que logra exprimir con éxito las últimas gotas de gasolina que le quedaban a la marca 'Insidious'.

Sara Ruiz Martínez: '120 pulsaciones por minuto'. Porque por fin llega a nuestros cines una de las mejores películas del año pasado. Robin Campillo captura con maestría la esencia de la lucha contra el sida en el momento de mayor tensión en forma de un cine tan vibrante y enérgico como el movimiento Act Up en el París de los 90. Una obra coral donde cada personaje (maravillosos todos) encierra una historia tan rica en matices como todas esas vidas que sufrieron esta epidemia entonces sin solución ni respuestas. Tratada con un sentido del humor tan perspicaz como incisivo y liderada por un brillantísimo Nahuel Pérez Biscayart, la ganadora del Gran Premio del Jurado de Cannes es, sin duda, una obra de obligado visionado.

Jorge Loser: '1974: La posesión de Altair'. El subgénero de terror o técnica del found footage ha pasado su era dorada, pero de vez en cuando surge algún proyecto que hace que el formato sirva a su propósito inicial desde 'El proyecto de la bruja de Blair': dar miedo. Su banda sonora extraña, su buen uso del fuera de campo y su inquietante atmósfera hacen que este proyecto mexicano inquiete en no pocas ocasiones.

Mikel Zorrilla: 'Wonder Wheel'. Nos trae de vuelva quizá no al mejor Woody Allen, pero sí a uno de los más inspirados para lograr una película que funciona en su totalidad, algo inhabitual en los últimos tiempos. Con un gran reparto en el que sobresale una espléndida Kate Winslet, 'Wonder Wheel' cuenta también con una magnífica fotografía que realza el tono buscado por su director, a caballo entre la amargura y el optimismo.

Juan Luis Caviaro: 'Loving Vincent'. Por su alucinante trabajo de animación realizado para crear una experiencia única que nos sumerge en la obra y la vida de Vincent Van Gogh. Pero es más que eso, es una bellísima y emocionante película construida con la excusa de una carta y un viaje.