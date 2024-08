Los fans de 'Deadpool y Lobezno' siguen dándole vueltas a la tambaleante continuidad de la película, incluso con las aclaraciones que ha dado Dafne Keen al respecto

Entre tanto cameo, caos multiversal y chiste metarreferencial loco, es bastante milagroso que 'Deadpool y Lobezno' siquiera se mantenga en pie como película. La última gamberrada del mercenario bocazas ha puesto patas arriba el universo Marvel, para algunos de forma más literal de lo que querrían.

Como cada vez que ocurre cuando se introducen elementos de ciencia ficción (y más los que juegan con el espacio-tiempo) los fans llevan desde el estreno analizando con detalle la continuidad de la trama. Para hacer coincidir a Wade y Logan en el tiempo los guionistas han tenido que hacer un par de malabarismos narrativos que no han pasado desapercibidos por la audiencia. En una entrevista con el medio Phase Zero, Dafne Keen contó de donde viene exactamente su Laura, aclarando que no es ningún tipo de variante, sino la original que conocimos en 2017:

"[Shawn y Ryan dijeron] Nop, no eres una variante, estuviste con los niños unos años, y luego te trajeron, y ya llevas unos años en la TVA. Perdiste el acento porque estuviste un tiempo en América, eres una niña muy inteligente que aprendió inglés mientras estabas con Logan. Para ti, eres la Laura de Logan, y por eso volver a ver a esta persona es como volver a ver a tu padre, al que hace años que no ves".

Una trama pillada con pinzas

Uno de los grandes arcos emocionales de la película depende de que esto sea así, de hecho. El Logan de la película es una variante que se siente un fracasado por no saber cómo ser "un buen Logan", mientras que Laura es la verdadera la conexión emocional con la película que vimos en 2017. También justifica la misma presencia de Laura en la trama, con la TVA como agente externo que la saca de su continuidad para meterla en la de la película.

Por emotivo que sea, esto sigue sin responder la pregunta principal que nos hacíamos por estos lares hace unas semanas. Cómo es posible que la jocosa y gamberra escena de Deadpool profanando la tumba de Lobezno tenga lugar si aquella película ocurría en el 2029 y la de Deadpool ocurre en 2024. Porque hasta donde sabemos, el multiverso es un salto estrictamente dimensional, no temporal.

Desde Inverse tenían otra respuesta que seguro seguirá sin convencer a la mayoría, y tiene que ver con lo metanarrativo. Como narrador, Deadpool es alguien en quien no se puede confiar, y aquella escena podría simplemente no haber ocurrido de forma "canon", sino ser un mero chiste macabro del mercenario bocazas a la audiencia. Al fin y al cabo, los hechos de esa introducción no afectan al desarrollo del resto de la película de forma significativa. Y quizás le estamos dando todos más vueltas de las que merece esto.

En Espinof | "¡Es un gran cumplido!". Avisaron al coguionista de 'Logan' que iba a odiar 'Deadpool y Lobezno', pero se tomó su salvaje introducción del mejor modo posible

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel, ordenadas de menos a más taquilleras. Un ranking que deja mal a Hulk y sitúa a los Vengadores como la gran gema de la compañía