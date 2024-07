Cassandra Nova es de lo mejor de 'Deadpool y Lobezno', a pesar de que Marvel haya vuelto a desperdiciar uno de sus grandes villanos

Con el anuncio de la antagonista de 'Deadpool y Lobezno' cabía volver a tener dudas con Marvel Studios. Cassandra Nova es una de las villanas más aterradoras e idiosincráticas de los X-Men, una que tiene un peso importante en el canon comiquero y pieza clave de una de las etapas más queridas de la saga mutante, concretamente la introducida por Grant Morrison y Frank Quitely en el primer arco de 'New X-Men'.

Cabían además dudas de si Emma Corrin era un miscast, intérprete más que notable que se ha labrado un nombre en papeles recientes como Lady Di en 'The Crown' o Darby en 'Asesinato en el fin del mundo', es también una persona joven que por tanto invalida una de las características principales del personaje: su edad. La icónica imagen de Cassandra es la de una mujer anciana, algo que viene justificado narrativamente con el hecho de ser una "gemela malvada" de Charles Xavier.

Brillando en el poco espacio que tiene

Con el metraje por delante Cassandra y el trabajo de Corrin caen por su propio peso. Es una villana imponente, impredecible y poderosa. Su silueta y aspecto son totalmente convincentes como gemela de Charles, a pesar de la diferencia de edad. Sus habilidades son de las más espectaculares que se han visto en el UCM. Una perversión de los poderes del Profesor X en la que (como la película por supuesto no desaprovecha en dar connotación sexual) mete los dedos en la cabeza de sus víctimas para ver qué hay dentro.

Su inclusión en la trama parece también en principio acertada. Su presencia como líder del vertedero multiversal justifica convenientemente que no hayamos oído hablar de ella antes y la hacen funcionar como una especie de paladín malvado de todo lo olvidado del mundo Marvel en la gran pantalla. Y sus objetivos de expansión son consecuentes con un personaje que no tiene ninguna intención de volver a casa.

Es una villana que, hasta cierto punto, hace un trabajo eficaz funcionando como antagonista de Lobezno y del viejo canon de Fox. Una metáfora de no saber pasar página que, en una carambola temática, le viene también bastante bien a Disney en sus intereses comerciales con estos personajes. Pero es difícil no ver todo esto como eso, una filigrana. Encajar con calzador a un personaje que no tiene una razón natural para estar ahí.

Esto es especialmente notorio cuando se intenta justificar como villana en una película de Deadpool, de entre todos los personajes. Su personalidad impredecible la hace poder ponerse de tú a tú por momentos con el personaje, pero el resto del tiempo funciona con la clásica fórmula que han seguido algunos de los villanos más desaprovechados de la franquicia: como una pared impasible a los constantes chistes de los héroes. Una fuerza casi de la naturaleza que carece de una interacción o un impacto real. Para al menos uno de los dos protagonistas, este villano es completamente intercambiable por otro.

Repitiendo malas manías

Ya le pasó a Gorr en 'Thor: Love & Thunder'. Otro excelente villano de los cómics, sinónimo de una de las mejores etapas contemporáneas del personaje, y cuya imponente presencia y cruda trama se vio completamente minimizada por una película de un tono muy distinto al que el personaje requería. Si en su momento nos reíamos con Star-Lord bailándole a Ronan por lo rupturista que se sentía, hace un tiempo que muchas dinámicas de héroe-villano del UCM se sienten ya así.

Pero no solo es el tono, la trama también se resiente. Al igual que tantas otras películas del UCM de los últimos años, 'Deadpool y Lobezno' es una "película-evento", y como tal su villano queda bastante por debajo en una lista de prioridades donde lo que importan son los cameos, explotar dinámicas preexistentes, capitalizar en la nostalgia y montar un buen espectáculo maximalista. Una de las peores escenas de toda la película es la propia presentación de Cassandra, un torpe trabajo de exposición de un personaje tan absolutamente desconectado de todo lo que le rodea que tiene que explicar ella misma quien es para poner al día a la audiencia y a los personajes.

Todo esto empequeñece también una figura de villana que, independientemente del buen trabajo de Corrin o de un par de buenas escenas que tenga, se siente puramente instrumental en el esquema de las cosas. Cassandra Nova merecía más, ya no solo por hacer justicia a los cómics, sino en el pequeño espacio que la han dejado ocupar en el universo cinematográfico. Como lleva siendo la gran lacra del UCM desde hace un tiempo, en su camino por mirar siempre hacia el futuro o el pasado de la saga se olvida de vivir su presente.

