Los siete villanos más fascinantes del Universo Marvel, ordenados de peor a mejor

Tras 21 películas, 21 éxitos de taquilla, queda claro que Marvel Studios ha revolucionado el cine de entretenimiento en Hollywood. Aunque se sigue hablando de agotamiento en el género de superhéroes, y se menosprecia la calidad de las adaptaciones, lo cierto es que el MCU conecta con el público de una forma especial; es la franquicia de superhéroes más taquillera de la historia.

Y lo más curioso es que se construyó con personajes que otros estudios no querían. Este año, Marvel superó la barrera de los 1.000 millones de dólares con dos de sus tres estrenos, 'Black Panther' y 'Vengadores: Infinity War'; el tercero, 'Ant-Man y la Avispa', aún está en cartelera y lleva más de 500M$ en todo el mundo. Con motivo del lanzamiento en DVD y Blu-Ray de 'Infinity War' en España, quiero hablar de uno de los aspectos más criticados del MCU: los villanos.

Durante bastante tiempo se dijo que Marvel tenía un problema con los antagonistas. No eran tan interesantes como los héroes e insistían en darles los mismos poderes; se volvió aburrido. Hacer una lista como ésta, hace sólo tres años, sería un ejercicio ridículo porque sólo había un villano memorable: Loki, presentado en 'Thor' (2011) y convertido en el gran rival de 'Los Vengadores' (2012).

Sin embargo, en Marvel Studios tomaron nota y se preocuparon por corregir ese aspecto, de la misma forma que se han preocupado por ofrecer la mayor variedad posible dentro del género de superhéroes, para mantener al público siempre entretenido y sorprendido; siempre queriendo más. A continuación dejo mi ranking con los villanos más fascinantes del Universo Cinematográfico de Marvel, ordenados de peor a mejor:

7. Ultrón (James Spader)

Le vimos en: 'Vengadores: La era de Ultrón' ('Avengers: Age of Ultron', 2015) de Joss Whedon.

A priori, Ultrón lo tenía todo para ser el villano perfecto. Inteligente, intimidante, su historia tiene miga (surge de lo peor de Tony Stark) y eligieron a un excelente actor para darle vida. Sin embargo, Whedon no estuvo afortunado con el guion y Ultrón va de más a menos, terminando como un villano corriente. Aun así, tiene momentos extraordinarios, como la interrupción de la fiesta.

6. Ego (Kurt Russell)

Le vimos en: 'Guardianes de la Galaxia, Vol. 2' ('Guardians of the Galaxy, Vol. 2', 2017) de James Gunn.

Uno de los más villanos más sorprendentes del cine de superhéroes. No es la primera vez que el padre del héroe es su mayor amenaza (aprovecho para reivindicar 'Hulk' de Ang Lee, entre otras razones, por su drama paternofilial trasladado al género fantástico) pero no recuerdo ninguno que sea tan engañosamente encantador y diabólicamente cruel. Al final acaba reducido a lo de siempre, pero hasta entonces me parece un antagonista muy interesante.

5. Zemo (Daniel Brühl)

Le vimos en: 'Capitán América: Civil War' ('Captain America: Civil War', 2016) de Anthony y Joe Russo.

El primer y único humano de la lista sin poderes ni ayuda tecnológica especial. Los villanos en los espectáculos de acción suelen dividirse entre los que destacan por su físico o por su intelecto. Los primeros permiten ofrecer intensas peleas mientras que los segundos son como maestros de ajedrez cuya estrategia vuelve locos a los héroes. El inesperado y trágico enemigo de 'Civil War' pertenece al segundo grupo y su plan (casi) perfecto rompe a los Vengadores. Merecía más minutos.

4. Adrian Toomes, alias "El Buitre" (Michael Keaton)

Le vimos en: 'Spider-Man: Homecoming' (2017) de Jon Watts.

Otro humano, y seguramente el villano más cercano del MCU. Un Tony Stark humilde y resentido que quiere su parte del pastel. Además es un hombre de familia. Y su hija es precisamente la cita de Peter Parker en el baile; la relación entre el héroe y el villano se complica de forma muy interesante a partir de ahí. Para redondear, es Keaton, el memorable Batman de Tim Burton; genera un respeto que no se puede comprar. Al final no era tan peligroso como parecía, pero dio guerra.

3. Erik Killmonger (Michael B. Jordan)

Le vimos en: 'Black Panther' (2018) de Ryan Coogler.

Posiblemente, el villano más trágico de los que ha presentado Marvel hasta la fecha. En otra película podría ser el héroe (de hecho, el protagonista de 'Aquaman' tiene una historia muy similar) pero su rencor y su furia le llevan al "lado oscuro". Tiene la inteligencia y la fuerza que cabe esperar de un gran antagonista en un film de superhéroes. Lamentablemente, el guion no está a la altura y toma una serie de decisiones absurdas que, a la postre, conducen a su inevitable derrota.

2. Loki (Tom Hiddleston)

Le vimos en: 'Thor' (2011) de Kenneth Branagh, 'Los Vengadores' ('The Avengers', 2012) de J. Whedon, 'Thor: El mundo oscuro' ('Thor: The Dark World', 2013) de Alan Taylor, 'Thor: Ragnarok' (2017) de Taika Waititi y 'Vengadores: Infinity War' (2018) de los hermanos Russo.

El primer gran villano del MCU y, sin duda, el más divertido de todos. Es tan carismático que hemos podido verle en cinco películas, y a pesar de que ha ido evolucionando, siempre se ha mantenido fiel a su esencia. Tiene todos los elementos que quieres en un antagonista y está encarnado por un actor estupendo que entiende al personaje y se lo pasa genial en su piel. Ojalá volvamos a verle, es una gozada.

1. Thanos (Josh Brolin)

Le vimos en: 'Vengadores: Infinity War' (2018) de Anthony & Joe Russo.

Las dos películas más ambiciosas de Marvel Studios, con las que va a cerrar la exitosa etapa que arrancó 20 años atrás con 'Iron Man' (2008), necesitaban al villano definitivo y lo encontraron en Thanos. A falta de ver 'Vengadores 4', ya hemos conocido su historia, su motivación, su poder y, por primera vez en el género de superhéroes, su triunfo. Técnicamente es espectacular pero lo que queda es el personaje, a quien Brolin logra dar vida. Que un ser tan malvado termine sentándose a mirar el atardecer y te den ganas de aplaudirle, es su mayor victoria.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel, ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 18 mejores películas de superhéroes que no son de Marvel ni DC