Esta notable miniserie de Disney+ solo dura 7 horas y es de los creadores de 'The OA': Emma Corrin es la bocanada de aire polar que necesitaba este ambicioso thriller

Comenzaré diciendo que no sabía muy bien qué esperar con 'Asesinato en el fin del mundo' (A Murder At The End Of The World), sobre todo porque no comulgué en absoluto con 'The OA', la serie anterior de sus creadores —Brit Marling y Zal Batmanglij—. Así que no las tenía todas conmigo a la hora de ver esta nueva miniserie de Disney+, a pesar de que en principio tenía varios ingredientes para gustarme.

Por un lado, a quién no le va a gustar una trama de misterio y asesinato en un lugar remoto; por otro, Emma Corrin me conquistó como Diana en 'The Crown' y tenía bastante ganas de verla en un personaje diametralmente opuesto. Todo esto unido a esa sensibilidad del dueto creador en cómo cuentan las cosas y los temas que les interesan hacía presagiar un cóctel interesante.

No se puede negar, desde luego, su toque. De hecho, se nota desde el principio que no quieren hacer una serie de suspense y misterio más —aparte del hecho de que es una historia completamente original en una era en la que estamos ahogados en true crimes y adaptaciones— con protagonistas llenos de secretos y demás. Hay un elemento evocador, ya sea a través de temas o de la asombrosa fotografía, que nos lleva de la mano a través de los siete episodios.

Una Emma Corrin espectacular

Eso y la presencia magnética de Emma Corrin como Darby, una detective aficionada que ha escrito un cautivador libro true crime sobre un caso que resolvió junto con su en aquel entonces socio y noviete Bill (Harris Dickinson). A través de ella somos introducidos en las vanguardistas ideas para el futuro de Andy Ronson, multimillonario que ha organizado un retiro en mitad de la nada islandesa.

Claro, de repente se tuercen las cosas y Darby se ve intentando discernir en quien fiarse y en quien no en lo que intenta demostrar que su único amigo ahí ha sido asesinado. Todo esto mientras se discute de futuro, de inteligencia artificial, robótica, "big data" y cómo los patrones y esquemas del mundo real se repiten en lo virtual y las tecnologías puntas: capitalismo salvaje, misoginia y, sobre todo, el poder y el control sobre los demás.

Quizás la mayor pena de 'Asesinato en el fin del mundo' es que, a pesar de que apenas tenemos una docena de personajes, una vez el foco se aleja de lo que podríamos decir el cuarteto principal (Darby, Bill, Lee y Andy) el resto de habitantes, sospechosos e invitados al retiro aparecen algo más desdibujados de lo que sería beneficioso.

Personajes usados en más de alguna ocasión como meros vehículos para avanzar la trama. Lo cual emborrona un poco el puzle que se propone al faltar alternativas reales al puñado (siendo generoso) de "sospechosos" señalados casi desde el minuto uno. No voy, claro está, a decir quién es el culpable pero solo por el caso que hacen a unos y a otros puedes descartar que sea "invitado/a rándom número 6".

Dando más importancia al pasado que al presente

Esto puede ser debido porque Marling y Batmanglij deciden que, más allá del asesinato, la serie gira sobre Darby. Es la vida de Darby, de su pasado como aprendiz de su padre, forense, y cómo aprendió a "leer" a los muertos. Curiosamente, la serie rompe una norma de la ficción narrativa y hace que estos flashbacks sean mucho más interesante. La aventura de Darby y Bill está llena de la vitalidad que le falta a la parte del presente.

Que no es que el misterio principal aburra o esté mal desarrollada la acción ya que creo que sí que logra enganchar e interesarte por la resolución. El problema es más cuestión de equilibrio entre trama a y trama b causado también por el intencionado contraste tanto en tono, como en el plano emocional. La serie pide un poco más de cariño en la parte "presente".

Esto hace que, quizás, 'Asesinato en el fin del mundo' se quede algo por debajo de lo que prometía... o de lo que podía haber sido, bordeando esa línea entre lo notable y lo sobresaliente. Línea que supera ampliamente si hablamos del impresionante apartado visual o de su ambición temática, factores que junto al estupendo trabajo actoral, conforman una propuesta bastante fascinante.

