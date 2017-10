'Geostorm' es el nuevo gran fracaso de Hollywood en taquilla

Otra superproducción acaba de estrellarse en taquilla, confirmando que 2017 es uno de los peores años para Hollywood. 'Geostorm' sólo recaudó 13 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos; costó 120 (más publicidad). A diferencia de 'Blade Runner 2049', que globalmente ya roza los 200 millones, 'Geostorm' apenas hizo 50M$ fuera de EE.UU.

La película supone el debut en la dirección de Dean Devlin, guionista de 'Independence Day' (1996) o 'Godzilla' (1998), y contaba con un reparto encabezado por estrellas como Gerard Butler, Andy Garcia y Ed Harris, entre otros. Los trailers eran ridículos y no parecía que los efectos visuales fuesen a resultar impresionates, cuando es algo fundamental en el cine de catástrofes. Aunque el resultado es peor de lo esperado, el fracaso no es una sorpresa.

Tras el éxito de la propuesta de terror 'Feliz día de tu muerte', el nuevo nº1 en Estados Unidos es una parodia del mismo género, 'Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween'. La secuela es otro triunfo de la saga de Madea (siete de sus ocho películas superaron los 20M$ en su estreno) si bien ha recaudado 7 millones menos que el primer film ambientado en Halloween. Por cierto, las películas de Perry suman 838 millones solamente en el mercado estadounidense.

En quinta posición encontramos 'Only the Brave', un drama de supervivencia protagonizado por Josh Brolin, Miles Teller y Jeff Bridges. Está recibiendo buenas críticas pero no está llamando la atención del público norteamericano y va a necesitar el mercado internacional para poder llegar a la cifra de su presupuesto (38M$). La que parece insalvable es la última novedad con Michael Fassbender, 'El muñeco de nieve' ('The Snowman'); con comentarios muy negativos y su propio director explicando por qué la película no funciona, sus aspiraciones comerciales se han hundido.

