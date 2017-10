El terror desbanca a 'Blade Runner 2049' en taquilla

Parece que las fiestas de Halloween empiezan a notarse en el ambiente. Si te apasiona el género de terror apunta este título: 'Feliz día de tu muerte' ('Happy Death Day'). Es el nuevo nº1 de la taquilla en Estados Unidos con un estreno de 26,5 millones de dólares, después de que 'Blade Runner 2049' haya perdido un 53,9% de sus ingresos en su segunda semana en cartelera.

'Happy Death Day' es una modesta producción que se suma a la larga lista de éxitos de Blumhouse, productora de 'Insidious', 'La visita' ('The Visit') o 'Déjame salir' ('Get Out'), entre muchas otras. Su reparto carece de estrellas o rostros conocidos pero su premisa tiene gancho: una chica descubre que va a revivir el día de su cumpleaños una y otra vez, hasta descubrir quién es el psicópata enmascarado que la ha asesinado.

Blumhouse vuelve a triunfar en la taquilla de Estados Unidos

Da la sensación de que sus responsables han tomado ese tramo de 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day', 1993) donde el personaje de Bill Murray intenta morir de todas las formas posibles y han pensado: ¿por qué no hacemos una película entera sobre eso, con asesinatos en lugar de suicidios? Costó en torno a 5 millones así que ya les está dando beneficios. En España la podremos ver a partir del 17 de noviembre.

Se confirma el fracaso en EE.UU. de 'Blade Runner 2049', sin embargo, la recaudación internacional está maquillando el resultado: ahora mismo suma 158M$ en todo el mundo (costó 150). En la tercera posición del TOP 10 encontramos otra novedad, 'The Foreigner', un thriller dirigido por Martin Campbell que presenta un atractivo duelo entre Jackie Chan y Pierce Brosnan. La película costó 35M$ pero ya ha recaudado más de 100 en todo el mundo gracias especialmente al mercado chino. Se estrena en los cines españoles el 5 de enero, a continuación puedes ver el tráiler:

'Annabelle: Creation' es lo más visto en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Annabelle 1,1M€

2-Blade Runner2049 1,0M€

3-Toc toc 0,6M€

4-Muñeco de nieve 0,5M€

5-Operacion cacahuete2 0,4M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 16 de octubre de 2017

La secuela de 'Blade Runner' también ha sido desbancada en el ranking de España ante el estreno de una película de terror; en este caso 'Annabelle: Creation', una precuela del spin-off de 'Expediente Warren' ('The Conjuring'). En cuarta posición entra el thriller 'El muñeco de nieve' ('The Snowman'), adaptación de con Michael Fassbender como protagonista.