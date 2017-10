El director de 'El muñeco de nieve' aclara el importante error que explica las malas críticas

'El muñeco de nieve' ('The Snowman') era uno de los títulos más esperados del otoño pero se ha convertido en una gran decepción. Ya olía a chamusquina que Universal no organizase pases de prensa antes del estreno, y efectivamente las primeras críticas publicadas son muy negativas (34/100 en Metacritic y 24% de aprobación en RottenTomatoes).

Nadie esperaba este tropiezo del director Tomas Alfredson, responsable de dos títulos tan aplaudidos como la primera versión de 'Déjame entrar' ('Låt den rätte komma in') y 'El topo' ('Tinker Tailor Soldier Spy'). Además, estaba Martin Scorsese como productor, Michael Fassbender como protagonista y la base literaria de un best seller de Jo Nesbø. Parecía algo fácil y seguro...

Normalmente, cuando los responsables de una película que fracasa o recibe malas críticas admiten errores o creen que las cosas se pudieron hacer mejor, dejan que la película lleve un tiempo en cartelera o incluso pasan años hasta que se sinceran. Alfredson no ha querido esperar tanto. En una entrevista con NRK (Norwegian Broadcasting Corporation), el cineasta ha explicado por qué no funciona la película:

"Nuestra etapa de rodaje en Noruega fue demasiado corta. No conseguimos llevarnos toda la historia y cuando empezamos a montar descubrimos que se había perdido mucho. Es como cuando estás haciendo un gran puzle y faltan algunas piezas, así que no puedes ver todo el conjunto."

Alfredson afirma que la producción fue acelerada, empezaron a rodar de manera "muy abrupta" tras llegarles el aviso de que habían recibido la financiación, y no pudo rodar todo lo que tenía previsto, algo que descubrió demasiado tarde. Una mala organización, en definitiva, que no pudo corregirse regresando al set para grabar las escenas que faltaban.

Por otro lado, algunos críticos noruegos han señalado que hay errores geográficos en la película, como escenas donde el personaje de Fassbender conduce por una carretera equivocada, pero sobre ese asunto Alfredson tiene una respuesta muy diferente:

"No es un documental sobre la geografía de Noruega. Quise hacer un thriller de ficción. Así que si todo no es geográficamente correcto, me importa una mierda."