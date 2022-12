James Cameron regresa 13 años después con otro viaje a Pandora para reventar las taquillas en Navidad (y traer de vuelta el odiado 3D HFR): lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Ya no queda 2022 ni para regalar, pero aún nos quedan unos cuantos estrenos en la recámara antes de que suenen las campanadas de fin de año. Este 16 de diciembre, los estrenos no son demasiados —lo cual no quiere decir que no sean interesantísimos—, probablemente por recelo a competir contra la que, seguramente, será la última gran revolución en la taquilla de este curso cinematográfico. Repasemos la oferta del finde.

Los estrenos del 16 de diciembre de 2022

'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water', 2022)

James Cameron vuelve a la carga para revivir el 3D en los cines con una nueva revolución técnica que ha requerido una cámara Sony Venice modificada en un rig estereoscópico para la ocasión.

La película se presenta en salas de cines españoles en infinidad de formatos de proyección, incluyendo 2D, 3D, en HFR, a 24FPS, en salas IMAX, en 4DX... Hay opciones para todas las retinas.

El reparto cuenta con viejos conocidos como Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver o Stephen Lang, a quienes se han unido intérpretes como Kate Winslet o Jemaine Clement.

Edward Norton rechazó participar en el largometraje, no porque no le interesase el proyecto, sino porque se le ofreció un papel de humano y quería dar vida a un Na'vi.

'El pequeño Nicolás' ('Le petit Nicolas', 2022)

Es la segunda película de Amandine Fredon —que debutó en 2018 con 'Ariol prend l'avion' y el debut en la codirección de Benjamin Massoubre.

Llega a nuestros cines después de hacerse con el premio a la mejor película en el festival de Annecy y después de recibir una nominación a la mejor película animada en los Premios del Cine Europeo.

Su estilo visual está inspirado en la obra de Jean-Jacques Sempé, cocreador de 'El pequeño Nicolás' junto a René Goscinny.

'EO' (2022)

Es una de las cintas de prestigio de 2022, y está dirigida por el multipremiado actor y cineasta polaco Jerzy Skolimowski.

Aterriza en salas españolas después de llevarse el Premio del Jurado en la última edición del Festival de Cannes y recibir un buen número de galardones entregadas por diferentes asociaciones de críticos y festivales.

Parte de una premisa tan peculiar como la exploración del mundo a través de los ojos de un burro.

Y además...

'Aftersun' (2022)

'El techo amarillo' ('El sostre groc', 2022)

'Érase una vez' (1950)

