'Joker': Todd Phillips aclara las dudas sobre el destino de Sophie tras su último encuentro con Arthur

'Joker' está haciendo historia. Hace tiempo que se convirtió en la película con calificación R más taquillera de todos los tiempos y en breve debería ser la primera en superar la barrera de los 1.000 millones de recaudación mundial. Es lógico entonces que siga dando mucho de lo que hablar y ahora ha llegado el momento de aclarar otra de las incógnitas de la cinta -ojo con los spoilers a partir de aquí-.

Todd Phillips, director y co-guionista de 'Joker', ha aprovechado una charla con Indiewire para hablar sobre Sophie, la vecina de Arthur Fleck, el personaje interpretado por Zazie Beetz que durante un fase de la película parece que mantiene una relación con él. Posteriormente se descubre que no es el caso y queda en el aire si es asesinada o no cuando la visita en su apartamento. Phillips ha dejado claro que no, apuntando lo siguiente:

Él no la mata, definitivamente. Como cineasta y guionista estoy diciendo que no la mata. Nos gustaba la idea de que es casi como una prueba definitiva para que el público diga, '¿Cómo de loco está?' La mayoría de las personas con las que he hablado piensan que no la mató porque entienden la idea de que solo mata a las personas que le hicieron algo malo. Ella no tuvo nada que ver con eso. La mayoría entendió que, incluso como villano, él está viviendo según un cierto código. Por supuesto que no la mató.

Además, Phillips señaló que en la primera versión del guion el personaje sí era real, pero que una vez rodando se dieron cuenta de que no encajaba. Una decisión muy acertada en mi opinión, ya que se presenta a Arthur de tal forma que cuesta verle iniciando una relación sentimental en el sentido tradicional de la palabra.

Por último, Phillips destacó que había una escena que dejaba mucho más claro que ella seguía con vida, ya que durante la entrevista con Murray (Robert De Niro) tendría que haber aparecido en casa viendo el show en televisión. Sin embargo, Phillips optó por eliminarla, ya que 'Joker' está contada en todo momento bajo el punto de vista de Arthur y eso habría alterado la estructura narrativa de 'Joker'.