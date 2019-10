'Joker' rompe el récord de la película para adultos más taquillera de la historia

Ya lo ha logrado. 'Joker' se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia. Actualmente, su recaudación asciende a 788 millones de dólares (costó 60), superando la marca de 785M$ que tenía 'Deadpool 2' desde el año pasado.

Precisamente, la estrella de Deadpool, Ryan Reynolds, ha querido cumplir con la tradición de las felicitaciones en Hollywood cuando una película arrebata a otra algún importante récord, y no ha tardado en enviar un mensaje de cariño al equipo de 'Joker'. Esta ha sido su reacción en las redes sociales:

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f