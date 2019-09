Sigue la polémica con 'Joker': familiares de víctimas del atentado de Aurora tildan de hipócrita el comunicado de Warner Bros.

Aún queda una semana para que se estrene la 'Joker' de Todd Phillips y Joaquin Phoenix, pero el largometraje continúa atrayendo los focos del panorama cinéfilo y copando titulares debido a la fuerte polémica que, según voces de la opinión pública, relaciona la cinta de DC con una posible escalada de violencia en Estados Unidos.

Después de que Warner Bros. se manifestara al respecto, mostrando su preocupación por el tema y defendiendo la obra de Phillips en un comunicado, Sandy y Lonnie Phillips, familiares de víctimas del atentado que se cobró 12 vidas durante la proyección de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' en un cine de Aurora hace siete años, pese a agradecer dicha misiva, han cargado duramente contra ella.

"En su comunicado, Warner Bros. remarcó sus anteriores apoyos a los supervivientes de la violencia con armas y su retórica petición pública a los legisladores del congreso para hacer reformas más duras en las leyes sobre armas. Dejadnos ser claros: pedir un cambio es un buen primer paso, pero no es, ni de lejos, cerca de ser suficiente. Warner Bros. y su holding empresarial deben usar su dinero de forma consecuente a sus palabras y anunciar que no seguirán proporcionando donaciones políticas a candidatos y legisladores que se interponen en el camino de una reforma sobre las armas. En Estados Unidos, las personas motivadas a cometer asesinatos en masa pueden adquirir fácilmente armas de guerra que llevar a sus actos letales. Es por esto que estamos pidiendo a Warner Bros. a usar su poder, influencia y su plataforma para trabajar junto a nosotros en hacer que las armas de fuego sean más difíciles de conseguir".

No hay constancia de amenazas creíbles para el FBI

Pero las palabras de las Phillips no han sido las únicas que han trascendido durante las últimas horas en torno a la controversia. Según comentan en The Hollywood Reporter, en el FBI no tienen constancia de amenazas creíbles relacionadas con el estreno del 'Joker'; aunque eso no ha impedido que hayan lanzado un mensaje invitando al público a "permanecer alerta".

"Aunque nuestra práctica habitual sea no comentar sobre resultados específicos de nuestra inteligencia, el FBI está en contacto con nuestras fuerzas del orden y partners del sector privado sobre los posts online. Como siempre, animamos al público a permanecer alerta y a reportar rápidamente cualquier actividad sospechosa a las fuerzas del orden".

Por su parte, la cadena de cines Regal, que cuenta con más de 570 salas en suelo estadounidense, se ha sumado a polémica con un comunicado en el que desvinculan totalmente cualquier acto violento con el contenido de un largometraje de ficción.

"En Regal, no creemos que el contenido o la existencia de ninguna película sea causa o señal de violencia. Sin embargo, a pesar de que no hablemos sobre los protocolos de seguridad implementados en nuestros cines, la seguridad de empleados y clientes es nuestra mayor preocupación. En colaboración con la NATO, estamos en contacto permanente durante todo el año con las fuerzas del orden para tener información que ayude a realizar cualquier evaluación de seguridad que consideren apropiada".

Por el momento, la Asociación Nacional de Dueños de Cines —NATO—, no ha sido alertada por el FBI de ningún tipo de actividad sospechosa o de ataques potenciales durante el estreno de 'Joker' el próximo 4 de octubre.