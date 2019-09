"No puedes culpar a la película". El director de 'Joker' se suma al debate sobre la violencia en pantalla

'Joker' sigue levantando ampollas y eso que todavía ni siquiera se ha estrenado. Ayer era Warner la que reaccionaba ante la polémica por la posibilidad de que la película incitase a la violencia y ahora ha sido Todd Phillips, su director y co-guionista, el que se ha posicionado al respecto.

En una charla con Associated Press surgió la polémica que está surgiendo alrededor de 'Joker' y Phillips fue bastante claro mostrando su criterio. Por un lado recordó que se trata de una obra de ficción y además recalcó que no entiende que exista un doble criterio, trayendo a colación lo celebrada que fue hace poco la hiperviolenta 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum':

Writer-director Todd Phillips says it isn't fair to link his #JokerMovie to real-world violence: "It's a fictional character in a fictional world that's been around for 80 years." pic.twitter.com/NcT4d9fjOQ