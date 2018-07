'Misión: Imposible - Fallout' triunfa en taquilla y logra el mejor estreno de la saga

Tom Cruise cumplió con creces su nueva misión. 'Mission: Impossible – Fallout' triunfó en taquilla y logró el mejor estreno de la saga en Estados Unidos con 61,5 millones de dólares; hasta ahora el récord lo tenía 'Misión: Imposible 2', que hizo 57,8M$ en el año 2000. La cifra lograda por la sexta aventura de Ethan Hunt es también el 2º mejor estreno en EE.UU. de la carrera de Cruise ('La guerra de los mundos' cosechó 64,8M$ en 2005).

'Fallout' sumó 92 millones en el resto del mundo, logrando un total de 153,5 millones en su primer fin de semana. Su tremendo presupuesto, de 178 millones, estará cubierto en unos días. Sin duda, un rotundo éxito para la franquicia de 'Misión: Imposible' y para Tom Cruise, que a sus 56 años vuelve a demostrar su conexión con el público y su gancho para la taquilla.

'MI 6: Fallout' lidera una taquilla USA que sigue dominada por las secuelas

Cabe destacar que, por ahora, 'Fallout' se ha estrenado en 36 países, el 40% del mercado global para esta película. Se pronostica que alcanzará los 700M$ cuando complete su paso por las carteleras. Además del éxito en taquilla, está recibiendo estupendas críticas: cuenta con un 98% en Rotten Tomatoes y un 86/100 en Metacritic, datos espectaculares para la sexta entrega de una saga de acción.

Como puedes ver en la tabla de arriba, 'Mamma Mia: Una y otra vez' conservó la 2ª posición en la que se estrenó la semana pasada mientras que 'The Equalizer 2' cayó dos puestos tras perder un elevado 61% de ingresos, sin duda por culpa de 'Fallout'. Aun así, la secuela de Denzel Washington mantiene el ritmo de recaudación de la primera parte, que llegó a los cines en 2014.

La otra gran novedad en el TOP 10 de lo más visto en los cines norteamericanos es la propuesta animada 'Teen Titans Go! La película', que ha decepcionado con 10,5 millones y debe conformarse con la 5ª plaza. Con su entrada y la salida de 'Sorry To Bother You', se repite la llamativa circunstancia que comentamos hace una semana: hay 8 secuelas entre las 10 películas más taquilleras en EE.UU. (nunca había pasado hasta el pasado fin de semana).

Lo más visto en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Mision: Imposible - Fallout 1,4M€

2-Mamma Mia! Una y otra vez 0,9M€

3-Hotel Transilvania 3 0,9M €

4-El mejor verano de mi vida 0,5M€

5-Jurassic World: El reino caido 0,2M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 30 de julio de 2018

La nueva misión "imposible" también conquista la taquilla española, como no podía ser de otro modo tratándose del único gran estreno del fin de semana. Pero aquí no hay récord alguno: el estreno de 'Fallout' es inferior al de la anterior entrega estrenada en 2015. A pesar de la llegada del blockbuster protagonizado por Tom Cruise, los ingresos de taquilla son bastantes bajos, como casi todos los veranos en este país.

