¿Nos hemos cansado del cine de catástrofes? 'Moonfall' no tiene el estreno esperado y podría ser el primer blockbuster que se estrella en taquilla este año

'Moonfall' era la primera superproducción de 2022 en llegar a los cines y todo apunta a que también va a ser el primer fracaso del año. Por ahora se ha estrellado en su debut en la taquilla de Estados Unidos recaudando apenas 10 millones de dólares y otros 9 en el resto del mundo cuando su presupuesto roza los 150 millones.

De hecho, la nueva película de catástrofes de Roland Emmerich se ha tenido que conformar con el segundo puesto en la taquilla norteamericana. Por delante de 'Moonfall' tenemos a 'Jackass Forever', el otro estreno potente de esta semana que se ha hecho con el número 1 en taquilla gracias a los 23,5 millones de dólares que ha ingresado. Además, 'Spider-Man: No Way Home' ha estado a punto de superar a 'Moonfall' al sumar otros 9,6 millones de dólares.

En España ha sido número 1 pero con apenas medio millón de euros, un dato flojo para un blockbuster.

Mal futuro para este tipo de películas

El mal resultado de 'Moonfall' viene a confirmar que las grandes producciones de cine de catástrofes han perdido el favor del público. 'Independence Day: Contraataque' ya se quedó por debajo de lo esperado, mientras que 'Geostorm', primer largometraje dirigido Dean Devlin, generó pérdidas millonarias, funcionando especialmente mal en Estados Unidos. Algo mejor le fue a 'Greenland: El último refugio', pero en ese caso ayudó tener un presupuesto bastante más modesto.

Hay que remontarse hasta 'San Andrés' en 2015 para encontrar la última película de estas características que realmente arrasó en taquilla, y ahí queda la duda de hasta qué punto fue esencial la participación de The Rock. Y no me olvido de 'No mires arriba', pero ahí el enfoque era radicalmente diferente a producciones como 'Moonfall'.