El tráiler de 'Jackass Forever' promete una celebración de la amistad tan idiota, salvaje y nostálgica como cabría esperar

"¿Cuándo fue la última vez que te juntaste con tus viejos amigos para partiros el culo de risa?" Con esta simple pregunta acompañada de unas imágenes en blanco y negro al ritmo de Johnny Cash, Johnny Knoxville y su ejército de inconscientes nos han atizado a muchos una bofetada de nostalgia tremenda antes de sacar la artillería pesada en el desternillante tráiler de 'Jackass Forever'.

The... kids? are back

Hace once años, nuestros stuntmen favoritos arrancaron la hilarante 'Jackass 3D' al ritmo de 'The Kids are Back' de Twisted Sister. Pues bien, contra todo pronóstico, han vuelto al ruedo, y tal y como puede verse en el avance que tenéis sobre estas líneas —y por las canas que peinan algunos—, de "kids" les queda más bien poco. Aunque las ganas de abrirse la cabeza para arrancarnos alguna que otra carcajada parecen estar intactas.

La película supondrá el regreso a la gran pantalla de los veteranos Johny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren y Preston Lacy —Bam Margera se ha quedado fuera por sus problemas de adicción y por tensiones con el equipo creativo del filme—; aunque también incorporará carne fresca a la orgía de golpes, compuesta por Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes y Eric Manaka.

'Jackass Forever', dirigida por el veterano de la franquicia Jeff Tremaine, contará con alguna que otra estrella invitada —por ahí se ve a Eric Andre— y llegará a las salas de cine el próximo 22 de octubre con Knoxville, Tremaine y Spike Jonze haciendo las veces de productores. No sé vosotros, pero yo no puedo estar más ansioso por reunirme con esta tropa de tarados que, hace eones, me hicieron pensar que meterme en un carrito de la compra y estamparme contra una pared junto a mis colegas era algo divertido —y vaya que si lo era—.