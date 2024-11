"Es muy triste que la hayan tratado así". 'Gladiator 2' recibe críticas durísimas por haber eliminado el personaje de una actriz de Marvel

Una de las películas más comentadas de estos días es 'Gladiator 2', la película dirigida por Ridley Scott que está funcionando bastante bien en taquilla pese a haberse enfrentado en Estados Unidos de forma directa al fenómeno 'Wicked'. El peplum protagonizado por Paul Mescal ha dado pie a infinidad de noticias, pero hay una polémica bastante comentada en ciertos círculos sobre la que el equipo de la película no ha querido apenas pronunciarse: la desaparición casi total del personaje interpretado por May Calamawy.

Demasiado silencio

La fama de Calamawy creció de forma exponencial gracias a su colaboración con Marvel en la televisiva 'Caballero Luna', lo cual ayudó a que consiguiera lo que en su momento se vendió como uno de los papeles principales de 'Gladiator 2'. Sin embargo, la película se ha estrenado y apenas se la puede ver de fondo en un puñado de escenas sin decir palabra alguna, lo cual ha despertado la suspicacia de algunos espectadores.

La teoría principal es que el ser una actriz de origen palestino ha jugado en su contra y que la situación actual en Israel seguro que ha jugado un papel en que algo así haya sucedido. Por desgracia, Scott no se ha pronunciado al respecto, pero sí que aseguró que este montaje de 'Gladiator 2' era el definitivo y que no pensaba hacer uno posterior, algo habitual en su filmografía.

Además, ninguno de los protagonistas ha hecho tampoco mención a Calamawy durante la campaña promocional. Bueno, está la excepción de Pedro Pascal, quien sí compartió varias imágenes durante el rodaje en Marruecos acompañado de la actriz que podéis ver aquí. Eso sí, él no aclaró nada al respecto, pero el comentario mejor valorado en esa publicación incide en lo sucedido:

Gracias por recordarle a la gente que May Calamawy estuvo en Gladiator 2. Es muy triste triste que la hayan tratado así.

Obviamente, no hay ninguna prueba de que la eliminación de su personaje, pues ni siquiera figura en los títulos de crédito de la película, se deba a eso. Quizá simplemente el personaje, al parecer vinculado al de Denzel Washington, no encajó una vez que Scott tuvo que dar forma a la película -no es la primera vez que hace corte muy importantes en el montaje final-, pero claro, tampoco hay que descartar por completo la otra posibilidad. Ahí tenemos el caso del despido de Melissa Barrera de 'Scream 7' o la reciente acusación de Susan Sarandon de formar parte de la lista negra de Hollywood por haberse posicionado a favor de Palestina.

Lo que sí es evidente es que necesitamos algún tipo de explicación de qué ha pasado exactamente y Scott lleva años dejando claro que no tiene pelos en la lengua, por lo que ese silencio al respecto invita a pensar mal. Con todo, yo creo que simplemente que Scott ha hecho una de las suyas y el personaje le sobraba, la verdad.

