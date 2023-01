Las nuevas temporadas de 'Ted Lasso', 'The Afterparty' y 'Schmigadoon!' ya tienen fecha de estreno: así queda el calendario de series de Apple TV+ para los próximos meses

En el marco del tour de prensa de la TCA, ha sido en esta ocasión Apple TV+ la encargada de adelantar las próximas series que veremos en la plataforma. Y ojo que entre las próximas novedades están los regresos de grandes comedias como la aclamadísima 'Ted Lasso', 'Schmigadoon!' o 'The Afterparty', entre otros, de las cuales ya tenemos primeras imágenes.

Comenzamos con la multipremiada 'Ted Lasso', que volverá con su temporada 3 (y presuntamente última) la próxima primavera de 2023. Si bien no ha sinopsis, seguramente tendremos la competencia entre el Richmond y el equipo entrenado por Nathan (Nick Mohammed).

Junto a Jason Sudeikis, la comedia cuenta con Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed y Sarah Niles en su reparto.

Bienvenidos a Schmicago

Una fecha bastante más concreta y cercana tiene 'Schmigadoon!', la comedia musical vuelve con su temporada 2 el 7 de abril para, en esta ocasión, reimaginar el mundo de los musicales de los 60 y 70 cuando Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong) llegan a Schmicago. Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski y Aaron Tveit volverán también.

Tres semanas más tarde, el 28 de abril, podremos ver la temporada 2 de 'The Afterparty', que tendrá un nuevo misterio. La detective Danner (Tiffany Haddish) hará equipo con Aniq (Sam Richardson) y Zoë (Zoë Chao) cuando el novio es asesinado en su propia boda. Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho y Ken Jeong, completan el reparto principal.

Por otro lado, un par de meses después, en junio, tendremos la temporada 2 de 'Swagger', el drama deportivo producido por Kevin Durant e inspirada por las experiencias de la estrella de la NBA en el baloncesto juvenil. Estos episodios contarán de nuevo con O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill y Shinelle Azoroh, entre otros.

Las nuevas series

Pero no solo de regresos esperados se nutre la programación de Apple TV+ para la próxima primavera. 'Un futuro desafiante' (Extrapolations), la ambiciosa antología de tierra moribunda de Scott Z. Burns, se estrenará el 17 de marzo; 'The Last Thing He Told Me', drama familiar protagonizada por Jennifer Garner, llegará a nuestras pantallas el 14 de abril, junto a la serie familiar 'Jane', inspirada en la obra de la bióloga Jane Goodall.

Ya en mayo, concretamente el 12, podremos ver 'Ciudad en llamas' (City on Fire), la nueva serie del dúo creador formado por Josh Schwartz y Stephanie Savage (The OC), sobre una muchacha que es disparada en Central Park y que puede ser una pieza clave en la investigación sobre unos incendios a lo largo de toda Nueva York.

Finalmente, en primavera también veremos 'El p', comedia protagonizada por Chris O'Dowd sobre una misteriosa máquina que cambiará para siempre la vida de los residentes del pueblo al revelarles su verdadero potencial.