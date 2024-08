El público dicta sentencia sobre 'Alien Romulus' y afirma que la película de Fede Álvarez es una de las mejores de la saga de ciencia ficción. Solamente hay una con valoración más alta

El gran estreno en cines de agosto eran 'Alien: Romulus', nueva entrega de la famosa saga de ciencia ficción iniciada en 1979 por Ridley Scott. Luego llegaron siete películas más alrededor de esta terrorífica criatura y quedaba la duda de ver cómo encajaba ahí el nuevo largometraje de Fede Álvarez. Para el público es una de las mejores.

Así queda la saga ordenada de mejor a peor

En concreto 'Alien: Romulus' ha conseguido una B+ en Cinemascore, una valoración a priori no muy elevada, pero lo cierto es que todas las películas de terror o que coquetean mucho con el género suelen verse penalizadas en este servicio. En lo referente a la propia saga, así quedan de ordenadas de mejor a peor:

No, no me he olvidado de la emblemática 'Alien, el octavo pasajero', pero es que Cinemascore no existía aún cuando se estrenó la primera entrega, por lo que la extraordinaria película de Ridley Scott no cuenta con una valoración en este servicio.

Ahora habrá que ver cómo afecta esto al recorrido comercial de 'Alien: Romulus'. Por ahora se espera que este fin de semana consiga unos 40 millones de dólares en la taquilla americana, un dato bastante positivo pero que se queda algo lejos del récord de mejor estreno de la saga, actualmente en manos de 'Prometheus' y los 51 millones que amasó en sus primeros días en cines allá por 2012.

