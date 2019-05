'Rick y Morty' vuelve: la temporada 4 de la genial serie animada ya tiene fecha de estreno

Grandes noticias muchachos. Tras una buena y larga temporada sin saber nada de ellos, Adult Swim ha anunciado que 'Rick y Morty' vuelven. Y lo harán antes de lo que esperábamos. Por lo menos yo no me los esperaba al menos hasta 2020.

Pero afortunadamente no ha sido así y la temporada 4 de 'Rick y Morty' llegará a nuestras pantallas en noviembre de 2019, como bien se han encargado en recalcar los protagonistas de la serie durante el upfront de WarnerMedia.

Lo que no hay son más datos sobre el número de episodios de los que constará esta cuarta temporada. El pasado mayo, Dan Harmon y Justin Roiland anunciaron que la serie había sido renovada por setenta episodios de golpe. Teniendo en cuenta que de normal tenemos temporadas de diez episodios, no sería de extrañar que nos encontrásemos con una nueva decena de capítulos.

