'Star Wars: Los últimos jedi' es destronada en taquilla durante el primer fin de semana de 2018

'Star Wars: Los últimos jedi' ha sido destronada en 2018. Después de tres semanas en lo más alto de la taquilla de Estados Unidos, el Episodio VIII perdió un 55,2% de ingresos y cayó al tercer puesto del ranking. El nº1 está ahora en manos de la secuela de 'Jumanji', que logró el mejor promedio del TOP 10 (9,471$ por sala) y cuya recaudación sólo bajó un 28,1%.

Tras su tercera semana en cartelera, 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' suma 519 millones de dólares en todo el mundo (costó 90), un inesperado éxito tras las reacciones negativas hacia el proyecto y los trailers. En la segunda plaza del box office estadounidense encontramos un estreno, 'Insidious: La última llave', otra nueva entrega de una franquicia.

Leigh Whannell dirige la cuarta película de la saga de terror producida por Jason Blum y James Wan, que apenas costó 10 millones; su estreno ha superado las cifras que lograron la primera y la tercera parte, así que hay vía libre para 'Insidious 5'. Del resto del ranking cabe destacar la entrada de 'Molly's Game', debido a un elevado aumento de copias, y la buena salud de 'El gran showman', que sólo perdió un 11,1% de ingresos y está realizando una mejor cosecha de lo esperado tras su flojo arranque (globalmente lleva 150 millones).

Los jedi no triunfan en China

La última entrega de 'Star Wars' ha llegado ya a los cines de China, el segundo mercado más importante del mundo, y no ha logrado el nº1. Se ha tenido que conformar con 28,7 millones, siendo derrotada por una comedia china, 'The Ex-File: The Return of the Exes', que lideró el ranking con 78,7 millones. Cabe señalar que 'El despertar de la fuerza' se estrenó con 52 millones en el país asiático aunque 'Rogue One' hizo 30, una cifra similar al Episodio 8.

"Star Wars es un fenómeno cultural en los Estados Unidos y otras partes del mundo pero en China, las películas originales no tuvieron un amplio estreno en salas y no formaron parte de la cultura cinematográfica", explica Paul Dergarabedian, analista de comScore. Pese a este tropiezo, la cosecha global de 'Los últimos jedi' asciende a 1.205 millones (fue la película más taquillera de 2017 en Estados Unidos en menos de un mes).

Las películas más vistas en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Insidious: La ultima llave 1,0M€

2-Perfectos desconocidos 0,9M€

3-Jumanji: Bienvenidos a la jungla 0,8M€

4-Star Wars: Los ultimos Jedi 0,8M€

5-El gran Showman 0,8M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 8 de enero de 2018

Como vemos en la tabla, 'Insidious 4' ha conquistado al público español en su estreno a pesar de recaudar solamente un millón de euros. A muy poca distancia se ha quedado 'Perfectos desconocidos', el remake dirigido por Álex de la Iglesia, que ya lleva seis semanas en cartelera; es la gran sorpresa de la taquilla española con casi 15 millones de euros y más de 2 millones de espectadores.