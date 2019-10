Taquilla: 'Géminis' se estrella mientras 'Joker' sigue cautivando al público

Para sorpresa de casi nadie, 'Géminis' ('Gemini Man') no está triunfando en taquilla. Y eso que cuenta con Will Smith, garantía de éxito, pero quizá una doble ración de la estrella ya es demasiado... o simplemente la propuesta no atrae tanto como debería. Lo cierto es que la película se ha estrenado en el nº3 del ranking de Estados Unidos con solo 20,5 millones de dólares.

Una cifra muy floja para esta superproducción de 138M$ dirigida por Ang Lee (por cierto, el film no se está proyectando como él lo había ideado). Actualmente, los ingresos mundiales de 'Géminis' ascienden a 59,5M$ tras dos fines de semana en cartelera (se estrenó la semana pasada en cinco países) si bien aún tiene que llegar a mercados como Japón. En España ocupa la 4ª posición de lo más taquillero con algo más de un millón de euros:

TOP 5 Weekend Provisional

1- Joker 4,4M€

2- Abominable 1,4M€

3- Mientras dure la guerra 1,1M€

4- Geminis 1,1M€

5- Dia de lluvia en Nueva York 0,5M€ pic.twitter.com/9LnOO6Nn90 — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) October 14, 2019

Joker ya es la 9ª película de DC más taquillera

Mientras Will Smith y Ang Lee tropiezan con su ambicioso thriller de ciencia-ficción, la polémica versión de 'Joker' dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix sigue triunfando entre el público. Se mantiene en el nº1 de EE.UU. con otros 55 millones (justo la cifra del presupuesto) alcanzando un total de 192,7M$ en la cartelera norteamericana tras solo dos semanas.

La cifra global llega ya a los 543,9 millones, convirtiéndose en la 9ª película basada en cómics DC más taquillera de la historia (un listado que, curiosamente, lidera 'Aquaman'). A este ritmo es evidente que 'Joker' va a superar al menos la recaudación de 'Liga de la Justicia' (657,9M$) y se cree que podría convertirse en la cuarta película de DC que entra en el club de los 1.000 millones.

Por otro lado, la nueva adaptación animada de 'La familia Addams' ya ha llegado a las carteleras de EE.UU. y se sitúa en el 2º puesto del ranking con 30,29M$. Otra destacada noticia del box office USA es el estreno de 'Parásitos': la película de Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en Cannes, ha logrado el mayor promedio por sala de un estreno de 2019 en EE.UU.: 125.421$ (solo se proyectaba en tres cines). De hecho, es la cifra más alta de los últimos tres años ('La La Land' hizo 176.221$). Estas dos novedades estarán disponibles en los cines españoles a partir del día 25 de este mes.