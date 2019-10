'Géminis': cómo un proyecto imposible que pasó más de 20 años deambulando por Hollywood ha llegado a los cines

Harrison Ford, Chris O'Donnell, Mel Gibson, Jon Voight, Nicolas Cage, Clint Eastwood o Sean Connery fueron algunos de los potenciales protagonistas de 'Géminis' desde que el proyecto comenzó a correr entre los estudios de Hollywood a mediados de los noventa.

Esperando a la técnica

La idea original de 'Géminis' sale de Darren Lemke, co-guionista de 'Shazam!', a mediados de los noventa. El proyecto entonces iba a ser una producción Disney al servicio del tristemente desaparecido Tony Scott a mediados de los noventa. Otro cineasta que ya no se encuentra entre nosotros, Curtis Hanson, también fue tanteado para un rodaje imposible entonces.

Rodada a nada más y nada menos que a 120 fotogramas por segundo, una barbaridad teniendo en cuenta que 'El Hobbit: Un viaje inesperado', la primera película en comenzar con el HFR (High Frame Rate), corría a 48. Solo por eso la película de Lee ya era un hito del cine de acción antes de estrenarse.

“Esta historia no podría haber sido narrada con el cine que entendíamos hasta ahora, pero gracias a la nueva tecnología, no solo podemos ver finalmente a Will Smith en su juventud y en su madurez, interactuando en la pantalla, sino que también podemos disfrutar de la historia de una forma profundamente absorbente”, asegura Lee.

La idea para 'Gemini Man', donde un anciano asesino del gobierno es perseguido por un clon más joven de sí mismo, se consideró durante más de dos décadas un proyecto irrealizable, puesto que la tecnología aún no había avanzado hasta el punto de que el mismo actor pudiera interpretar ambas versiones del personaje principal.

Quien la sigue la consigue

A pesar de las limitaciones, la tecnología primitiva no impidió que el estudio lo intentara, y de hecho, hace unos años, el responsable de las excelentes 'El Equipo A' o 'Infierno blanco', Joe Carnahan, se plantó ante el estudio con la idea más loca imaginable: Clint Eastwood sería el doble protagonista.

Ahora que la película está en los cines de todo el mundo con Will Smith en el papel principal y Ang Lee en la silla del director, Carnahan ha compartido el increíble tráiler que armó para presentar a Disney y al productor Jerry Bruckheimer su visión para el proyecto.

Más acorde con el estilo rocoso de Carnahan, su idea luce más como un thriller al servicio por un personaje mucho más crepuscular, usando imágenes de las películas de Eastwood para hacernos una idea de cómo habrían sido los dos Clints enfrentados.

Resulta sorprendente y divertido pensar lo que podría haber dado de sí un enfoque tan diferente al que ahora está en los cines, e igualmente interesante es el poder ver cómo un director de cine presenta una idea al estudio, algo que a buen seguro sorprenderá a quienes se encuentren más ajenos al mundo del audiovisual.

De hecho es bastante común que realizadores y directores utilicen con frecuencia bobinas de este tipo para mostrar a un estudio o productores una idea visual del tipo de película o producto que quieren sacar adelante.

Más de veinte años después, y vistos los resultados de la película, es complicado saber si en realidad ya era el momento de innovar de nuevo en el género, porque no solo nos encontramos ante un personaje humano creado por ordenador, es que además Ang Lee y la producción se han lanzado de cabeza al High Frame Rate. Tal vez el problema no sea tecnológico: puede que el problema insalvable se encuentre en el ojo del espectador, un simple ser humano mortal.