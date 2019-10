Los cines no están listos para 'Géminis' pero Ang Lee se justifica: "Llevo una antorcha para la siguiente generación de cineastas"

El gran estreno del próximo fin de semana es 'Géminis' ('Gemini Man'), lo nuevo de Ang Lee. El ganador de dos Premios Óscar por la dirección de 'Brokeback Mountain' y 'La vida de Pi' –antes triunfó en la categoría de mejor film de habla no inglesa con 'Tigre y dragón'– regresa con un thriller de ciencia-ficción protagonizado por un Will Smith duplicado.

La mayor particularidad de 'Géminis' es que se rodó para ser proyectada a 120 frames por segundo, en 3D y 4K; sin embargo, no la vamos a poder ver de ese modo porque los cines no están listos para esa tecnología.

Ocurrió lo mismo con el anterior trabajo del taiwanés, 'Billy Lynn' ('Billy Lynn's Long Halftime Walk', 2016), que pasó sin pena ni gloria a pesar de los nombres implicados (Lee juntó a estrellas como Vin Diesel, Kristen Stewart, Garrett Hedlund o el veterano Steve Martin).

Ang Lee cree que nos han lavado el cerebro

El anterior film de Ang Lee recibió malas críticas y la historia se está repitiendo con 'Géminis', que de momento tiene un 33% en RottenTomatoes y un 36/100 en Metacritic. Se ataca al cineasta argumentando que sus últimas películas son solo excusas para probar nueva tecnología en lugar de usar esos avances para el beneficio de buenas historias.

El realizador contraataca afirmando que han "lavado el cerebro" al público haciendo creer que la única opción correcta son los 24 frames por segundo (la velocidad tradicional).

Según Ang Lee, sus últimas películas adelantan el futuro del cine y no se va a rendir hasta demostrarlo por muchos golpes que se lleve, y mientras aún se siente capaz de hacerlo, porque cree que se está haciendo mayor para continuar con su objetivo de renovar el medio. Sus palabras:

"Estaba orgulloso de 'Billy Lynn'. Pero fui apaleado y eso es difícil de tragar. Quiero solucionarlo. Quiero hacer que funcione y probar que tenía razón, como haría cualquiera.

[...] Es difícil mantener viva la creatividad. La energía, la resistencia y la frescura se relacionan con la juventud. Uso el material para forzarme en nuevas direcciones. Mi primer pensamiento cuando vi esta tecnología fue: 'Ojalá fuera 20 años más joven'. Sé que voy a ser apaleado. Pero tengo que seguir intentándolo. Llevo una antorcha para la siguiente generación de cineastas."

El gran problema para él es que, como decía, 'Géminis' no se va a proyectar como estaba previsto así que no va a poder demostrar nada... al menos, no todavía. Y no solo en países como España, en Estados Unidos solo 14 salas ofrecerán al público la posibilidad de verla en 3D y 120fps HFR, pero no en 4K sino en 2K. Al ser consciente de ello, Lee ha reaccionado culpando al supuesto miedo de la gente por la novedad:

"Es justo. La gente se sentirá intimidada por el 3D, más datos y más detalles. Puede ser aterrador y la mayoría de personas no lo probarán. Pero también nos dio más material para trabajar."

'Géminis' se estrena en cines este próximo viernes, 11 de octubre. Ya veremos qué tal funciona en taquilla.