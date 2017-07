Taquilla: los simios se cargan a Spider-Man con un estreno inferior a la anterior entrega

Poco le ha durado la alegría al nuevo Spider-Man de Marvel. Pero es normal, el verano está plagado de blockbusters y todos están diseñados para arrasar en taquilla; además, esta semana llegaba uno de los espectáculos mejor valorados del año, 'La guerra del planeta de los simios' ('War For the Planet of the Apes'), última entrega de la historia de ciencia-ficción protagonizada por Andy Serkis.

La película recaudó 56,5 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos, logrando el nº1 del ranking y el mejor promedio con más de catorce mil dólares por sala. Supera por poco el estreno de 54,86M$ que hizo 'El origen del planeta de los simios' ('Rise of the Planet of the Apes', 2011) pero queda por debajo de los 72,61M$ que cosechó 'El amanecer del planeta de los simios' ('Dawn of the Planet of the Apes', 2014).

En principio suena un poco decepcionante pero hay que ver cómo se mantienen sus cifras en las próximas semanas. Cabe señalar que 'La guerra' costó 150 millones, 20 menos que 'El amanecer'; y si sigue el camino de 'El origen', con la que comparte un estreno muy similar, terminará su carrera comercial con 176 millones en EE.UU. Por otro lado, ya ha recaudado 102 millones en todo el mundo tras estrenarse en 62 mercados.

TOP 10 de la taquilla en EE.UU.

'Spider-Man: Homecoming' cayó un puesto al perder un 61,4% de sus ingresos. No es un mal dato para una película de superhéroes (en dos semanas ya lleva más dinero que 'Gru 3') aunque es el segundo peor porcentaje de los diez títulos más vistos de la semana; sólo 'The House' con un 62,4% está por debajo. Globalmente, es un gran éxito: 469M$ y todavía tiene que estrenarse en países como España, Japón o China.

En la séptima posición encontramos otra novedad, 'Siete deseos' ('Wish Upon'), otra propuesta de terror realizada por John R. Leonetti, director de 'Annabelle'. A continuación puedes ver el tráiler:

TOP 5 de la taquilla en España