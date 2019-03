Taquilla: 'Nosotros' hace el mejor estreno de la historia para una película de terror original; 'Dolor y gloria' triunfa en España

Gran fin de semana para el género de terror y el cine español en taquilla. Por un lado, cabe destacar la espectacular cifra de 'Nosotros' ('Us'), el nuevo trabajo de Jordan Peele tras el éxito de 'Déjame salir' ('Get Out'). Con 70,3 millones de dólares ha roto el récord de mejor estreno de la historia para un film original de horror.

Con esta recaudación, 'Nosotros' arrebata el trono a 'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place'), que hizo 50,2 millones el año pasado. Otro récord que ha logrado es el de mejor estreno de un film de acción real en el mes de abril y mejor estreno de una película original para adultos (clasificada "R"), superando los 54,4M$ cosechados por 'Ted' en 2012. Asimismo, es por ahora el segundo mejor estreno de 2019 tras los 153,4M$ que logró 'Capitana Marvel'.

Almodóvar lidera la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Dolor y gloria 1,2M€

2-Capitana Marvel 1,1M€

3-Nosotros 1M€

4-Mula 0,6M€

5-Escape Room 0,5M€ — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) March 25, 2019

'Nosotros' no tiene el mismo impacto en España y tiene que confirmarse con la tercera plaza al sumar un millón de euros. El número 1 es para una película española, 'Dolor y gloria', lo nuevo de Pedro Almodóvar, con una recaudación de 1,2M€. De momento, es el mejor estreno del año para el cine español.