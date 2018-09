TCM y TNT presentan nueva programación con una serie de Javier Cámara y un espacio de cine con Vigalondo como platos fuertes

TNT y TCM han presentado en Madrid sus programaciones y estrenos para la nueva temporada. Las indiscutibles estrellas de ambos han sido dos programas de producción propia, uno de ficción y otro divulgativo: 'Viva Juan', la serie de Diego San José y Juan Cavestany protagonizada por Javier Cámara en TNT; y un espacio aún sin título en el que el director Nacho Vigalondo presentará y disertará en TCM sobre sus películas favoritas con su estilo único.

El director general de Turner España, Daniel González, ha arrancado destacando los buenos resultados de TNT, que ha alcanzado en agosto máximos históricos de audiencia, por encima de sus eternas competidoras Fox y AXN y de los deportes. Además de 'Vota Juan', que continúa con la intención del canal de invertir en producción propia tras la fundacional 'Todas las mujeres' de Mariano Barroso, Guillermo Farré -director de contenidos del canal- ha destacado producciones como 'I am the night' de Patty Jenkins, o las comedias 'Miracle Worker' y 'The Last Original Gangster'.

TCM, por su parte, también ha presentado nuevas producciones propias, todas en el ámbito documental y cinéfilo: la aventura por parajes inhóspitos de 'África en Cinecicleta', la revisión de la obra del director de 'El exorcista' 'Friedkin Uncut' o la producción sobre el mítico diseñador de efectos especiales Douglas Trumbull ('2001: Una odisea en el espacio') 'Trumbull Lands'.

Javier Cámara ha hablado de 'Vota Juan', una sátira política con el sello inconfundible de sus creadores, con un humor incómodo y muy actual que cuenta cómo un político incompetente asciende de forma imprevista. Ha definido a su personaje diciendo que "hay muchos políticos que no dicen nada, pero es que Juan no dice nada de nada" y ha descrito el trabajo de Esty Quesada (Soy una Pringada) como "una sorpresa increíble".

Nacho Vigalondo, por su parte, ha contado que hará en su programa para TNT "lo que hago gratis en mi casa: poner peículas a gente y dar la brasa". Entre sus iconos indiscutibles ha citado a David Lynch o Fritz Lang y al definir la diferencia entre el Vigalondo director y el Vigalondo espectador ha asegurado que "veo películas que jamás sabría hacer o que no me apetecería hacer, pero que me gusta disfrutar".